Pilatus augmente nettement ses effectifs

Pilatus accroît nettement ses effectifs. Selon le président du conseil d'administration Oscar Schwenk, 150 collaborateurs se sont ajoutés aux quelque 2000 employés du groupe l'an dernier et 180 autres devraient l'être cette année.

A l'heure actuelle, l'entreprise basée à Stans (NW) travaille intensément sur son nouveau jet d'affaires, le PC-24. «C'est une tâche herculéenne», a déclaré M. Schwenk dans une interview parue jeudi dans la Handelszeitung.

La pression augmente et le temps fait défaut, a-t-il souligné. Le dirigeant se dit toutefois convaincu de pouvoir respecter les délais. Les premiers avions doivent être livrés en novembre. La firme américaine Planesense sera la première à recevoir le PC-24. Le Conseil fédéral devra pour sa part attendre 2018.

Jusqu'à présent, 84 appareils ont été commandés et Pilatus ne prend momentanément plus de commandes. Un PC-24 coûte, en fonction de l'équipement et de la date de livraison, entre 9 et 10 millions de dollars (entre 8,9 et 9,8 millions de francs).

S'exprimant sur une éventuelle entrée en Bourse de Pilatus, Oscar Schwenk a clairement balayé l'idée. Par ailleurs interrogé sur son avenir, le président âgé de 72 ans, qui a passé quatre décennies chez l'avionneur nidwaldien, n'exclut rien.

«Je ne me pose pas la question. Je continue simplement à travailler», a expliqué M. Schwenk. Il entend dans tous les cas mener à terme le projet du PC-24. (ats/nxp)