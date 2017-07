Quinze millions investis dans la technologie

Le groupe Vaudoise Assurances investit 15 millions de francs dans le fond de capital-inovation dédié aux fintechs, assurtechs et regtechs européennes de la société d'investissement BlackFin Capital Partners. Il entend compléter son engagement par des investissements ciblés qui font stratégiquement sens pour son propre développement.

Cet engagement et la collaboration mise en place avec BlackFin permettent à Vaudoise Assurances de s'investir dans des domaines novateurs et au fort potentiel de développement, souligne mardi soir la compagnie dans un communiqué. Outre les conseils et l'appui de BlackFin, ce partenariat lui donne également accès à un réseau de jeunes pousses européennes.

BlackFin est une société de gestion de services financiers active en Europe continentale. (ats/nxp)