Réaction contrastée des matières premières

Quelques semaines après l’élection de Donald Trump, les marchés ont déjà eu le temps de réfléchir plus calmement et de choisir leur camp. Ils ont manifesté leur joie, en particulier aux Etats-Unis, se focalisant plus sur les perspectives de stimulation fiscale et budgétaire que sur d’autres éléments plus incertains du programme de la prochaine administration. Les obligations sont parties dans l’autre sens, entraînant une hausse marquée des taux d’intérêt, mettant au premier plan le potentiel impact inflationniste des mêmes politiques de Donald Trump.

A l’opposé de ces deux réactions très nettes: les matières premières. Elles évoluent en ordre dispersé. Aussi, l’indice global n’affiche qu’une maigre progression de 1% environ depuis le jour de l’élection et cache de surcroît des différences notables entre les composantes. Du côté clairement positif, on trouve les métaux industriels, tel le cuivre.

Succès des métaux

Déjà bien orientés grâce à des nouvelles conjoncturelles plus favorables provenant de Chine, ceux-ci profitent, comme les actions, de la politique de stimulation économique de Donald Trump. La volonté de renouveler massivement les infrastructures américaines signifie une demande accrue pour ces métaux.

Les autres matières premières dites cycliques affichent une performance positive, pas forcément spectaculaire. Ainsi, le pétrole progresse quelque peu, sans que l’élection soit véritablement l’élément déterminant.

Puis, viennent les perdantes. Le dollar s’étant fortement apprécié, celles qui sont les plus dépendantes de son évolution souffrent. D’abord, les métaux précieux, l’or en particulier. Il donnait des signes positifs avant l’élection, mais est parti à la baisse en raison de perspectives plus marquées d’une hausse des taux. (24 heures)