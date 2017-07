Record quotidien de passagers battu à Zurich

Le record du nombre quotidien de passagers à l'aéroport de Zurich-Kloten a été battu dimanche avec 107'000 passagers. Durant une journée normale, l'aéroport alémanique compte environ 77'000 passagers. Le précédent record était d'environ 103'000 voyageurs, le 29 juillet 2016, a indiqué lundi une porte-parole de l'aéroport zurichois.

A Genève, l'aéroport a lui aussi connu le week-end dernier une hausse du nombre de passagers par rapport à l'an passé. Entre samedi et dimanche, 110'322 personnes ont voyagé via Cointrin. Elles se sont réparties de manière quasi égale entre arrivées et départs, a précisé à l'ats Bertrand Stämpfli, porte-parole de Genève Aéroport.

Cette hausse de 2,85% confirme la croissance annuelle, proche de 5%, a-t-il précisé. On reste cependant encore des records qui ont atteint les 140'000 passagers certains week-ends d'hiver. (ats/nxp)