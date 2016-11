Remontées mécaniques à la fête cet été

Les remontées mécaniques de Suisse tirent un bilan réjouissant de la saison estivale. Elles ont enregistré à fin octobre une hausse de 6,2% du nombre d'hôtes par rapport à l'année dernière. Le chiffre d'affaires a par contre légèrement reculé, de 0,1%.

Le beau temps qui a baigné la seconde partie de l'été et un magnifique automne ont permis de compenser les conditions humides et froides qui ont prévalu jusqu'en juillet, indique jeudi l'association faîtière Remontées Mécaniques Suisses (RMS) dans un communiqué.

Investissements ciblés

L'Oberland bernois ( 11,3%), la Suisse orientale ( 9,5%) et le Valais ( 7,2%) ont connu les plus fortes augmentations du nombre d'hôtes. La situation est moins réjouissante dans les Alpes fribourgeoises et vaudoises, avec 2,8% de visiteurs en moins, et en Suisse centrale (-1,5%) où les excellents résultats de 2015 n'ont pas pu être réédités.

Le chiffre d'affaires augmente par contre largement dans cette dernière région ( 11,4%), moins en Valais ( 0,9%). Des actions de marketing ou des fermetures temporaires en raison de rénovations peuvent expliquer ces évolutions divergentes entre nombre d'hôtes et chiffre d'affaires.

L'augmentation du nombre d'hôtes réside notamment dans les investissements ciblés réalisés ces dernières années par les entreprises de remontées mécaniques dans de nouvelles offres estivales, comprenant par exemple le VTT et autres expériences gastronomiques. (ats/nxp)