Résultats supérieurs aux attentes pour Apple

Apple a dégagé de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, à la faveur de livraisons d'iPhone meilleures que prévu, a-t-il annoncé mardi. Le géant informatique américain fête dans quelques mois le dixième anniversaire de son produit phare.

Le bénéfice net a notamment progressé de 11,8% à 8,717 milliards de dollars et le chiffre d'affaires de 7,2% à 45,408 milliards. Les attentes du marché étaient d'un chiffre d'affaires de 44,9 milliards de dollars.

En conséquence, le titre de la première capitalisation boursière mondiale décollait dans les échanges électroniques d'après-séance à Wall Street. Il prenait 5,13% à 157,71 dollars vers 22h50.

Apple a également livré des prévisions optimistes pour sa performance sur le 4e trimestre de son exercice. Il envisage des revenus compris entre 49 et 52 milliards de dollars et une marge brute d'exploitation entre 37,5% et 38% là où les analystes prévoient un chiffre d'affaires de 49,2 milliards de dollars et une marge de 38,3%.

Plus de 41 millions

Apple a vendu 41,03 millions d'exemplaires de l'iPhone au cours des trois mois au 1er juillet, soit une hausse de 1,6% par rapport aux 40,4 millions écoulés un an auparavant, mais en baisse de 19,2% par rapport aux trois mois précédents.

Le groupe de Cupertino (Californie) a réalisé 61% de son chiffre d'affaires à l'étranger dont 8 milliards en Chine (-9,5%), 10,675 milliards en Europe ( 10,7%) et 3,624 milliards au Japon ( 2,7%). Les ventes sur le continent américain ont progressé sur un an de 13,4% à 20,376 milliards de dollars. (ats/nxp)