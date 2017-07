Rieter fait face à des vents contraires en Asie

Rieter signe un premier semestre en baisse. Le fabricant zurichois de machines textiles a vu son bénéfice net reculer de 1% à 10,9 millions de francs. Son chiffre d'affaires a, lui, diminué de 5% à 415,2 millions. En cause: une demande fluctuante côté asiatique.

Les entrées de commandes se sont, pour leur part, contractées de 3% au regard des six premiers mois de 2016, à 495,2 millions de francs. En revanche, par rapport au second semestre de l'an dernier, elles se sont envolées de 26%, se réjouit le groupe. Autre point positif: le résultat avant intérêts et impôts (EBIT) s'est accru de 2% sur un an, à 16 millions de francs. A l'exception des revenus, attendus à 429 millions de francs, les chiffres publiés jeudi se révèlent peu ou prou conformes aux prévisions des analystes interrogés par l'agence financière awp.

La baisse des ventes est due notamment à une chute en Chine (-20%). Le Bangladesh et le Vietnam subissent également des replis. En revanche, l'Inde progresse de 16% en comparaison annuelle. La Turquie, autre pays spécialisé dans la production textile, a enregistré un bond de 55%.

Acquisition bienvenue

Rieter se montre prudemment optimiste pour la suite. La demande, ces prochains mois, devrait évoluer au même niveau qu'au premier semestre, anticipe Rieter. L'acquisition des machines textiles SSM, annoncée début juillet, devrait contribuer positivement au chiffre d'affaires et au résultat EBITDA en deuxième partie d'année, se félicite l'entreprise, qui table ainsi sur des revenus légèrement supérieurs à ceux enregistrés l'an dernier (945 millions).

En publiant son chiffre d'affaires 2016, le spécialiste des métiers à filer avait divulgué son projet de restructuration des activités de son site allemand d'Ingolstadt, avec la suppression de 220 des 360 emplois.

Cette réorganisation implique un déplacement de la production de la Bavière vers la République tchèque. Quant aux mesures engagées en 2015 sur le site historique de Winterthour (ZH), elles sont presque achevées, avec la perte de 150 des 850 postes. Rieter emploie encore en Suisse plus d'un cinquième de ses plus de 5200 collaborateurs. (ats/nxp)