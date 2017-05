Schild disparaît: Migros biffe 80 postes

Les chaînes de magasins de vêtements Globus, Herren Globus et Schild, filiales de la Migros, vont se regrouper début 2018 dans la marque Globus. En conséquence, environ 80 postes sur 400 vont disparaître d'ici un an et demi à la centrale de Spreitenbach (AG).

Les suppressions de postes se feront autant que possible par le biais des fluctuations naturelles, de retraites anticipées et par des transferts au sein du groupe Migros, indique vendredi le numéro un suisse du commerce de détail. Pour les collaborateurs qui devraient quand même se faire licencier, un plan social est prévu.

Un réseau redimensionné

Cette réorientation s'explique par la forte concurrence et la baisse des recettes sur le marché de l'habillement, qui s'est fait ressentir sur les trois marques, particulièrement Schild. La chaîne de magasins a notamment souffert de son positionnement dans le moyen de gamme, du franc fort, d'une forte concurrence et du tourisme d'achat.

Le regroupement permettra de renforcer la compétitivité de Globus, de poursuivre sa numérisation et d'offrir davantage de clarté aux clients, qui bénéficieront d'un important assortiment en ligne et dans les magasins. «Notre clientèle profitera également de conseils compétents et d'une carte de fidélité», précise Migros.

Le distributeur évaluera par ailleurs les besoins de la clientèle et le potentiel dans ses différents magasins. Le réseau de succursales sera ainsi adapté en conséquence dans les cinq années à venir, précise-t-il. Migros décidera quels magasins seront fermés et où d'autres seront ouverts. (ats/nxp)