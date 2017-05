Sept ex-responsables de la banque HSBC Genève visés par Madrid

Les faits remontent à dix ans mais continuent toujours de hanter, à Genève, le centre mondial de gestion de fortune du géant bancaire HSBC. L'Espagne qui avait déjà ouvert une série de poursuites dans le cadre de l'affaire Falciani – à la suite de la France, la Belgique ou l'Argentine – veut à présent entendre les responsables de l'antenne genevoise de la banque entre 2006 et 2007.

Ses autorités judiciaires disent s'intéresser à six anciens dirigeants de HSBC Private Bank (Suisse) SA ainsi qu'à son ex-président du conseil d’administration. En cause, toujours, le rôle de la banque et de ses conseillers dans la dissimulation du patrimoine de ses clients aux yeux du fisc espagnol, avant que leur nom ne soit révélé par les fichiers volés par Hervé Falciani, autrefois informaticien de la banque à Genève.

Les cadres actifs en 2006 dans le collimateur

Dans une ordonnance datée de janvier – et publiée jeudi dans la presse espagnole – l'Audiencia Nacional, l'une des plus hautes autorités juridiques du pays dit notamment vouloir convoquer le directeur général de l'antenne suisse de la banque, Christopher Mears. Un nouvel épisode judiciaire de plus s'ouvre pour ce banquier qui, passé sur le gril par une commission parlementaire britannique en 2015, avait refusé de porter toute la responsabilité directe dans ces affaires d'évasion fiscale, rejetant la culpabilité sur les employés de la banque à Genève.

Ancien président du conseil d’administration de la banque, jusqu'en 2012, Peter Widmer devait également être entendu par Madrid. Une formalité, pour celui qui a été dans le passé associé principal au sein de l'étude d'avocat Homburger Rechtsanwälte mais également juge suppléant à la Cour de cassation de Zurich. A leurs côtés figurent un autre ex-membre de la direction générale, la responsable de la riche clientèle latino-américaine, la responsable des comptes ibériques et le directeur juridique de l'époque.

A la tête de HSBC Private Bank Suisse (SA) entre 2008 et 2012, le banquier vaudois Alexandre Zeller, actuellement membre du conseil de direction du groupe Credit Suisse, n'est pas concerné par l'enquête.

Contactée ce vendredi matin, la banque dit ne pas vouloir faire de commentaire sur cette affaire espagnole qui ressurgit, précisant que les personnes intéressant Madrid n'occupent aujourd'hui plus de fonction en son sein.

Evasion fiscale mais aussi corruption

L'affaire Falciani a pris en Espagne une tournure dépassant de loin une simple affaire de comptes dissimulés au fisc, et qui auraient recelés jusqu'à 300 millions d’euros non déclarés. Non seulement parce que l'informaticien français s'y était réfugié en 2012, afin d'éviter une extradition vers la Suisse. Mais surtout parce qu'une partie de cet argent était liée à un vaste scandale de corruption.

Selon l'acte d'accusation de la Audiencia Nacional, la justice espagnole soupçonne par ailleurs une possible «collaboration» de HSBC avec Santander et la filiale espagnole de la banque française BNP Paribas, dans le transfert et le rapatriement de fonds déposés sur les comptes suisses «avec l'intention de les dissimuler au Trésor public espagnol». Mercredi, la justice espagnole a annoncé en parallèle que dix responsables en Espagne de Santander et de la filiale espagnole de BNP Paribas avaient été mis en examen dans l'affaire de blanchiment d'argent présumé impliquant HSBC. (24 heures)