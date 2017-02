Straumann renonce à son partenariat avec MegaGen

Straumann renonce à s'emparer du groupe sud-coréen MegaGen. Le numéro un mondial des implants dentaires ne considère plus cette coopération «nécessaire d'un point de vue stratégique», a-t-il indiqué mardi.

En juillet dernier, le groupe bâlois avait exercé une option d'achat et son droit de conversion pour s'emparer du fabricant sud-coréen d'implants dentaires à bas coût. Mais MegaGen s'y est opposé et a porté l'affaire devant un tribunal d'arbitrage.

Opposition coréenne

En 2014 et 2015, Straumann avait souscrit un emprunt convertible de MegaGen pour un montant de 30 millions de dollars. En juillet, lorsque le groupe bâlois a voulu exercer son option de conversion et de rachat, le partenaire sud-coréen s'y était opposé et avait porté le cas devant un tribunal d'arbitrage.

Pour Straumann, cette opération a dénaturé l'esprit du partenariat sur lequel se basait la relation d'affaires entre les deux groupes. En outre, comme la procédure d'arbitrage peut durer jusqu'à deux ans, le groupe bâlois préfère abandonner son projet. (ats/nxp)