UBS ferme deux filiales en Allemagne

Le numéro un bancaire helvétique va fermer ses succursales allemandes de Cologne et Bielefeld. La région sera dirigée à l'avenir depuis Düsseldorf, a indiqué un porte-parole de la banque mardi. Huit employés sont concernés à Cologne et cinq à Bielefeld.

La décision fait suite à la réorganisation des activités d'UBS en Allemagne et en Autriche. Celles-ci seront centralisées à l'avenir dans six villes en Allemagne et deux en Autriche. (ats/nxp)