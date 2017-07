Un dangereux cocktail à la codéine se consomme en Suisse

«On n’en voit pas en teuf, plutôt dans d’autres cercles qui ne sont pas drogues dures. Se faire un purple drank, ça passe, c’est acceptable; souvent des jeunes, des fumeurs de cannabis, et c’est le seul autre stupéfiant qu’ils vont s’autoriser.» Le témoignage vient de Rennes et décrit le détournement à des fins récréatives de médicaments à la codéine, souvent associés à de l’alcool ou des antihistaminiques. Il figure parmi de nombreux autres propos de ce type cités dans un rapport de l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT).

Makatussin ou Néo-Codion?

Sirops contre la toux sèche des gammes Néo-Codion, Humex ou Vicks mais aussi antalgiques comme le Dafalgan codéiné… Cette enquête a participé à l’interdiction, le 12 juillet, de la vente sans ordonnance dans l’Hexagone de médicaments contenant de la codéine. A l’origine de cette décision, deux décès et trois in toxications en lien avec ces «cocktails» depuis cette année en France.

En Suisse, les pharmacies sont en alerte. Elles offrent encore vingt-deux préparations à base de codéine, en vente libre: cela va des sirops contre la toux Makatussin – triste «best-seller» – ou Benylin, en passant par les gouttes Escotussin ou Paracodin. Certains ne dépassent pas 7 francs la bouteille. «Parfois des jeunes demandent à des passants d’aller en acheter pour eux, en leur donnant l’argent», relate Marie Steinauer, pharmacienne chez Pharma24 à Genève, en montrant la notice d’alerte scotchée dans le guichet des gardes de nuit.

«De nouvelles contre-indications et mises en garde ont été données récemment pour toutes les préparations contenant de la codéine», réagit Swissmedic, l’institut helvétique des médicaments, contacté sur le sujet. Le 13 juillet, au lendemain de la décision française, deux produits supplémentaires ont ainsi été interdits à la vente libre en Suisse – Néo-Codion et Codein Knoll.

«Les pharmaciens ne doivent remettre qu’avec discernement les produits qui restent en vente libre», prévient de son côté Anne-Sylvie Fontannaz, pharmacienne cantonale vaudoise. «Les indications de vente données aux pharmacies limitent toujours plus la vente de ces médicaments à des fins de stupéfiants», rassure-t-on chez Swissmedic.

Alcool et opiacés

Classée comme un «analogue de la morphine», la codéine est l’opiacé le plus consommé au monde: elle est utilisée pour ses propriétés antitussives et antalgiques. A haute dose, la molécule provoque des effets euphorisants – et des nausées. Le risque d’une surdose? Une possible dépression respiratoire, voire un choc cardio-vasculaire.

Plusieurs bouteilles de sirop ou boîtes de pastilles sont mélangées à une bouteille de soda. Y est souvent ajouté de l’alcool ou un antihistaminique, afin d’accroître l’effet «down» recherché. Le tout forme un cocktail appelé purple drank mais aussi Codé Sprite ou cocktail bleu. Agés de 17 à 25 ans, parfois moins, les jeunes usagers français «décrivent la recherche d’effets planants, proches du cannabis mais avec une détente plus accentuée à leurs yeux, une sensation de ralentissement du rythme cardiaque», témoigne l’enquête réalisée dans l’Hexagone. Le terme purple drank a été popularisé aux Etats-Unis dès les années 90, où la boisson a vu le jour dans le milieu du hip-hop. A l’instar d’A$AP Rocky, de nombreux rappeurs ont chanté cette boisson violette.

La faille du Tessin

Qu’en est-il de ce cocktail en Suisse? Les pharmaciens interrogés disent avoir connaissance du problème. Mais sa mesure reste difficile. En 2014, dans le cadre de l’étude internationale Health Behaviour in School-aged Children réalisée auprès d’adolescents de 15 ans, Addiction Suisse montrait que 3% d’entre eux avaient déjà utilisé des médicaments pour se saouler. Aucun décès n’avait été relevé alors dans le pays.

«Des cas d’abus sont observés à un niveau régional, notamment au Tessin, où les pharmaciens ont arrêté de vendre ces préparations à des adolescents», prévient une porte-parole de Swissmedic. Le dangereux cocktail est aussi consommé en Italie. Comme le révélait le quotidien La Repubblica l’automne dernier, de nombreux jeunes Italiens traversent la frontière afin de venir acheter en Suisse des sirops pour la toux, interdits à la vente sans ordonnance dans la Botte. De quoi envisager une possible interdiction à la vente libre au niveau fédéral? «La question est actuellement rediscutée», indique Swissmedic.

