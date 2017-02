Un emprunt de 300 millions pour Gategroup

Suisse L'organe de contrôle du négoce de la Bourse suisse, SIX Exchange Regulation, a autorisé lundi la décotation de toutes les actions nominatives de Gategroup. Plus...

Bourse Le groupe, repris par le chinois HNA, est dispensé de diverses publications et de la tenue d'un agenda d'entreprise. Plus...

Suisse Air France finalise la cession de 49,99% de sa filiale Servair au suisse Gategroup, propriété du chinois HNA. Plus...

Aviation Le spécialiste zurichois des services et de la restauration de bord a retrouvé les chiffres noirs et a confirmé ses objectifs. Plus...