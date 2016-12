Un grand ennemi des banques suisses prend sa retraite

Ouf ! Cette expression de soulagement s’avérera probablement très fréquente après les fêtes de Noël et de Nouvel an dans beaucoup de banques suisses. Un de leurs pires ennemis prendra en effet sa retraite en mai. A l’âge de 68 ans. Il s’agit de Peter Beckhoff, un détective fiscal de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Ce fonctionnaire, soutenu par une équipe de 70 spécialistes, aurait permis à l’administration fédérale d’Allemagne et celles de plusieurs Länder de percevoir presque 7 milliards d’euros sur des avoirs et des revenus dissimulés à l’étranger. Et souvent en Suisse.

Grand, barbu, fumeur obstiné, souvent vêtu d’un long manteau de cuir en hiver et plutôt silencieux tout au long de l’année. Tels sont les renseignements recueillis ces derniers jours, au sujet de Peter Beckhoff, auprès de collaborateurs des bureaux de Barmen, à Wuppertal, dans le sud de la Ruhr. Ce juriste avait commencé à se distinguer comme détective le 11 janvier 1994. Ce jour-là avaient commencé, sous ses ordres, des perquisitions chez Dresdner Bank à Dusseldorf et Francfort. Les contrôles et saisies, de documents et d’ordinateurs, avaient duré quarante-huit heures. Et ce butin d’informations avait permis de confirmer des opérations d’évasion fiscale à destination du Luxembourg.

Avec le temps Peter Beckhoff a développé sa future grande spécialité : l’achat de données volées. Dans cet exercice il était activement soutenu par le ministre des finances de son propre Land, Norbert Walter-Borjans. Progressivement Peter Beckhoff s’est construit l’image d’un fonctionnaire voyageant en permanence avec des valises bourrées d’argent liquide. Il utilisait ces sommes pour convaincre des employés de banque à violer leur devoir de discrétion absolue. En vingt ans, le détective aurait utilisé cette méthode à une douzaine de reprises.

Impossibilité d’entrer en Suisse

Ce palmarès l’empêcherait depuis quelques années d’entrer sur le territoire suisse. En mars 2012, le Ministère public de la Confédération a en effet ouvert une enquête contre Peter Beckhoff et deux de ses collègues. Les soupçons porteraient sur l’assistance à la violation du secret bancaire. Credit Suisse était évoqué comme une victime de ce trio un mois plus tard dans la presse allemande. D’un autre côté, les informations recueillies en Suisse par Peter Beckhoff et son équipe n’ont pas manqué de stimuler la justice allemande. Celle-ci a ouvert des procédures contre une quarantaines de banques helvétiques au cours des seules trois dernières années.

Les établissements suisses visés ont ensuite préféré éviter la publicité liée aux grandes joutes de prétoires. Afin d’y échapper, UBS a concédé 300 millions d’euros en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Credit Suisse 150 millions et Julius Baer & Co AG 50 millions. Globalement, l’expérience s’est probablement révélée fort profitable pour le Land le plus peuplé d’Allemagne. Les termes d’un « deal », proposé par Peter Beckhoff, ont ainsi été révélés récemment dans la presse d’outre-Rhin : le détective estimait ainsi à cinq millions d’euros le juste prix pour une clé USB dont le contenu portait sur des recettes fiscales supplémentaires évaluées à 700 millions d’euros.

Aspect historique

Les succès et les personnalités de Peter Beckhoff et Norbert Walter-Borjans occupent une place d’autant plus importante dans l’histoire de la place financière suisse qu’ils ont directement participé à l’échec d’un grand projet de l’Association suisse des banquiers et de la Confédération. Rubik, ce fameux impôt libératoire anonyme, perçu à la source sur les revenus de l’intérêt, les dividendes et les gains en capitaux. « Je ferai tout pour empêcher ce trafic d’indulgences au profit des évadés fiscaux », avait prévenu le président de la Conférence des ministre des finances des Länder, le social-démocrate Norbert Walter-Borjans, en février 2012. Un mois plus tard, ce projet était balayé au Bundesrat, la Chambre des Länder. (24 heures)