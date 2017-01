Un groupe immobilier se renforce à Genève

Les transactions immobilières commerciales sont souvent longues et complexes. Mais, lorsqu’elles aboutissent, c’est jackpot pour le courtier. Succursale du géant américain JLL, son entité helvétique a racheté la société Meridian Immobilier SA, l’ancienne filiale de DTZ en Suisse romande située à Genève. Ses dix collaborateurs, dont ses associés-fondateurs Pierre Stämpfli et Anna Briffod, ont rejoint les 30 professionnels de l’immobilier de JLL, basés pour la plupart à Zurich.

CEO de JLL en Suisse, Jan Eckert est convaincu du potentiel local, genevois et romand, dans le domaine des transactions immobilières commerciales.

«JLL appartient, affirme Jan Eckert, au club fermé des cinq à six grands joueurs suisses. Mais, pour que ses employés transpirent sur un dossier, il faut que l’opération pèse au moins 10 millions de francs.»

A l’exemple de la vente, cet été, de l’immeuble commercial Rue de Rive 3, racheté par l’assureur Swiss Life, qui devient l’un des principaux opérateurs sur le canton de Genève. «JLL a conseillé Swiss Prime Site de manière exclusive dans le cadre de la vente de cet immeuble», précise le Zurichois. Le prix de la vente s’est élevé à 43,3 millions de francs .

Jan Eckert égrène d’autres opérations. Des hôtels, en particulier dans le canton de Vaud: Montreux Palace en 2012, des établissements de la chaîne Accor en 2014, le Mövenpick d’Ouchy en 2015 ou un gros immeuble rue de la Gare, à Nyon, l’an passé. «Les projets en cours, ajoute le CEO de JLL comportent la vente de deux immeubles à Genève, à hauteur de 100 millions de francs chacun, ainsi qu’un hôtel à Montreux.»

La société dirigée par Jan Eckert est aussi chargée d’évaluer des immeubles en Suisse Romande pour le compte de la caisse de pensions des fonctionnaires de la ville de Zurich. JLL n’est pas seule à prospecter ces filons: SPG Intercity est très actif sur ce segment, en pouvant aussi s'appuyer sur une quarantaine d’employés basés à Zurich, Genève, Bâle et Lausanne. En décembre, ce groupe né en 2000 et formé du genevois SPG (200 employés) et du Lucernois Intercity (160 salariés) a annoncé le renouvellement de son partenariat exclusif avec Cushman & Wakefield, qui a fusionné avec DTZ en 2015. Selon SPG INtercity, «ce partenariat exclusif permettra d’offrir une gamme complète de services en immobilier d’entreprise».