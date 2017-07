Un proche du marchand d’art Yves Bouvier recourt jusqu’au tribunal fédéral

La guerre judiciaire opposant l’entourage d’un richissime russe installé à Monaco à son marchand d’art genevois fait un petit tour devant la plus haute instance judiciaire suisse. Et puis s'en va.

L’affaire secoue le monde de l’art depuis février 2015. Dmitri Rybolovlev accuse Yves Bouvier de lui avoir surfacturé au fil des ans une quarantaine de toiles d’exception – notamment le Salvador Mundi de Léonard de Vinci (photo). Le préjudice, selon l’ex-baron des mines de l’Oural? Près d’un milliard de francs.

Dans une décision rendue le 31 mai – publiée ce mardi –, le Tribunal pénal fédéral (TPF) a autorisé l’envoi aux autorités monégasques, chargées de l’affaire, de pièces saisies lors d’une perquisition menée en mars 2015 chez un galeriste français installé à Genève. Une «relation amicale et professionnelle depuis des années» d’Yves Bouvier, écrivent les juges de Bellinzone. Une relation qui «apparaîtrait sur le marché de l’art comme étant l’acheteur des œuvres d’arts revendues ensuite au plaignant», c’est-à-dire les sociétés liées à Dmitri Rybolovlev. Le galeriste a été «entendu comme témoin dans le cadre de l’entraide avec les autorités monégasques», souligne son avocat genevois Me Didier Bottge.

Les juges fédéraux ont donc rejeté le recours déposé en 2016 par le défenseur de ce galeriste qui s’opposait à l’envoi de certaines pièces. Mais coup de théâtre: «L’arrêt du TPF ne sera jamais exécuté car un accord a été trouvé auparavant entre mon client et le Ministère public genevois, chargé de l’entraide avec Monaco, pour faire un tri des pièces», nous apprend Me Bottge. Lesquelles ont finalement été transmises? «Le procès-verbal de l’audition de mon client et trois factures caviardées.»

Explosifs ou anecdotiques, ces documents rappellent combien les magistrats monégasques sont désormais seuls à pouvoir trancher cette affaire. Leurs homologues de Singapour – domicile d’Yves Bouvier – ont déclaré au printemps n’être pas compétents pour examiner le versant civil du conflit, qui déterminera les centaines de millions d’indemnités qui pourraient être reversées de part ou d’autre. Écharpez-vous ailleurs, par exemple à Genève, où plusieurs achats de toiles ont été effectués, ont-ils tranché en substance. Aucune procédure pénale n’a cependant été ouverte en Suisse. L’issue de l’affaire repose en équilibre sur le Rocher. Un proche du dossier attend de la justice monégasque qu’elle se prononce cet automne; en classant l’affaire ou en ouvrant la porte à un procès.

