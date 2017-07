Une ancienne banquière du Credit Suisse tombe aux Etats-Unis

L’administration Trump ne desserre pas son étreinte sur les banquiers du Credit Suisse poursuivis aux Etats-Unis dans des affaires d’évasion fiscale. Une ex-cadre supérieure de la banque helvétique, a plaidé coupable mercredi dans la banlieue de Washington. Elle a reconnu sa participation à un «complot» pour aider des clients américains du Credit Suisse à contourner le fisc de leur pays. Elle risque jusqu’à cinq ans de prison et doit désormais comparaître le 8 septembre devant le juge fédéral Gerald Bruce Lee pour être fixée sur son sort.

La banquière de 56 ans était l'ancienne responsable, à Zurich, de la clientèle nord-américaine de Credit Suisse au milieu de la dernière décennie. Elle avait été inculpée le 23 février 2011, au même moment que sept de ses anciens collègues. Parmi eux, trois ont plaidé coupable et échappé à la prison ferme. L'un d'entre eux, un banquier qui était sous les ordres de la responsable zurichoise dans le collimateur, a été condamné en mars dernier à deux ans de prison avec sursis et à une amende de 10 000 dollars.

«Elle n'aura plus le FBI au dos, mais, même en Suisse, elle ne retrouvera jamais un travail dans la finance»

Le supérieur direct de la banquière incriminée jeudi, est, lui, toujours considéré comme fugitif par la justice américaine. En revanche, le grand patron de la gestion de fortune de Credit Suisse à l’époque, n’a pas été inquiété aux Etats-Unis. Soupçonné d’avoir acheté son immunité, ce financier est réapparu il y a un an à la tête de Falcon, une banque zurichoise empêtrée dans l'affaire «1MDB», un gigantesque scandale de blanchiment en lien avec la Malaisie.

«En plaidant coupable aux Etats-Unis, cette ex-employée de Credit Suisse se sort d'une situation personnelle infernale dans laquelle elle se débattait depuis six ans», explique un ancien banquier au courant de la situation. «Elle n'aura plus le FBI au dos et ne craindra plus de quitter le territoire suisse, mais cette décision continuera de la marquer à vie; même en Suisse, elle ne retrouvera jamais un travail dans la finance».

Sur la trentaine d'anciens cadres de banques suisses poursuivis par Washington depuis six ans, une petite dizaine, officiaient chez Credit Suisse. A l’image du supérieur de la banquière incriminée hier, certains d’entre eux n’ont pas encore accepté de plaider coupable. Refusant ainsi de jouer le rôle bouc émissaire pour la banque – qui a elle-même plaidé coupable en mai 2014 – mais aussi pour le système financier helvétique. (24 heures)