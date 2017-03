Une grande marque de la mode quitte Paris et choisit la Suisse

Emotion parmi les accros de la mode en Suisse. L’illustre marque «Vetements», créée en 2013 par les frères Guzam et Demna Gvasalia, quitte Paris, capitale mondiale de la confection, et s’installe à Zurich. La notoriété de ce label reste encore modeste en Europe et dans la patrie de Guillaume Tell, tout en étant déjà un hôte privilégié du magazine Vogue.

Le rayonnement de Vetements s’avère en plus déjà immense en Extrême-Orient et en Amérique. Notamment auprès de fans âgés de 16 à 22 ans. Dans ce contexte, quel est l’intérêt de Vetements d’abandonner le prestige de Paris, au profit d’une ville certes charmante, mais sans être un centre de création?

«Paris tue la créativité. L’environnement blingbling de cette ville se révèle en effet destructeur. Et puis j’en ai en assez de la forfanterie des stars de la mode, du glamour à vocation superficielle. Sans compter que j’aime la virginité de la Suisse», indique Guram Gvasalia. Des raisons fiscales expliquent-elles aussi ce déménagement? «Certes. Mais pas uniquement. Sinon nous aurions choisi Zoug», a précisé le créateur dans l’hebdomadaire zurichois SonntagsZeitung.

Quelle que soit la ville choisie, l’arrivée de Vetements constitue une bonne nouvelle pour la Suisse. «Genève et Zurich ont toujours essayé d’attirer de jeunes créateurs de mode. La présence de cette marque en Suisse pourrait désormais faciliter ce processus», estime Claudia Torrequadra, chargée de la communication de Bongénie Grieder.

Les créations de Vetements Group AG, entreprise désormais suisse, sont distribuées dans 200 boutiques dans le monde, dont celles de la maison Trois Pommes AG. A Zurich et Saint-Moritz. Il s’agit d’articles toujours produits en toute petite quantité. «Cela leur donne un côté exclusif. Ils en deviennent presque collectors», relève Claudia Torrequadra.

A l’instar d’un banal tee-shirt jaunâtre en coton, paré du logo de la firme de logistique allemande, DHL. L’an dernier ce vêtement, vendu 300 francs la pièce, a eu un succès fou. Quoi qu’on en pense, Demna Gvasalia confirme toute la confiance due à Vetements. Ce designer expérimenté continue en effet d’assumer la direction de la création dans la toute grande maison parisienne Balenciaga, depuis octobre 2015. (24 heures)