Valiant dégage un bénéfice net en hausse en 2016

La Banque Valiant a dégagé en 2016 un bénéfice net en croissance de 2,7% en comparaison annuelle à 117,5 millions de francs. Le groupe bernois a réussi à maintenir sa marge d'intérêts opérationnelle, malgré la faiblesse persistante des taux.

«Nos efforts ont porté sur la marge d'intérêts l'an dernier également et non sur le développement non rentable du volume», a expliqué mercredi Markus Gygax, directeur général de Valiant, cité dans un communiqué. Ce qui représente un véritable tour de force dans l'environnement de marché actuel.

Bénéfice comparable attendu

Le groupe de banques régionales soigne au passage ses actionnaires. Le conseil d'administration leur propose pour la deuxième année consécutive un relèvement du dividende versé au titre de l'exercice écoulé, de 20 centimes à 3,80 francs par action.

En ce qui concerne les perspectives, Valiant anticipe un bénéfice net en 2017 comparable à celui de l'an dernier. Le groupe ne s'attend en effet pas à d'importantes hausses des taux d'intérêt. Il entend par ailleurs poursuivre la mise en oeuvre de sa stratégie. (ats/nxp)