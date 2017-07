Vent de panique chez les constructeurs allemands

Ils n’ont pas seulement manipulé les moteurs diesel. Les constructeurs automobiles allemands ont aussi organisé un système d’entente pour biaiser les règles de la concurrence. Si les révélations de l’hebdomadaire Der Spiegel s’avéraient exactes, Volkswagen, Audi, Porsche, BMW et Mercedes-Benz formeraient un cartel depuis les années 90. Il s’agirait alors du plus grand scandale qu’ait connu l’économie allemande dans son histoire.

Alors que les patrons des cinq grandes marques automobiles allemandes ont toujours prôné – en public – la concurrence comme stimulant pour le développement technologique, il n’en était rien. Plus de 200 ingénieurs et managers participaient régulièrement à des réunions pour se mettre d’accord illégalement sur des points qui auraient dû aiguiser la concurrence. Le journal dénombre ainsi 60 groupes de travail qui planchaient sur différents aspects techniques mais aussi commerciaux. Les émissions polluantes du diesel en faisaient partie…

L’affaire est crédible car Volkswagen et Daimler se seraient eux-mêmes dénoncés auprès de l’Office des cartels dans l’espoir de bénéficier d’une amende moins lourde. Par ailleurs, les constructeurs sont restés tout le week-end terrés dans leur silence, sans démentir, ce qui en dit long… Seul BMW a démenti toute implication et assure n’avoir été informé de cette affaire que par les médias.

Au siège des grands constructeurs, c’est néanmoins la panique. Déjà touchée de plein fouet par le scandale des moteurs truqués («dieselgate»), l’industrie automobile allemande risque en effet une avalanche de plaintes de la part des associations de consommateurs. «Beaucoup de clients ont vraisemblablement payé leur voiture beaucoup trop cher», résume Klaus Müller, président de la plus puissante organisation de défense des consommateurs (Verbraucherzentrale), qui évoque déjà des «plaintes groupées». Par ailleurs, l’amende de Bruxelles et de l’Office fédéral anticartel, qui «examinent» actuellement ces accusations, pourrait atteindre dans l’ensemble plus de 50 milliards d’euros, selon les estimations.

Chez Volkswagen, le conseil de surveillance a convoqué ses membres à une réunion exceptionnelle, demain, pour «évoquer la situation». Chez Daimler, le comité d’entreprise a réclamé des explications à la direction. Les représentants des salariés estiment que la confiance s’étiole de jour en jour. «Nous exigeons un éclaircissement sans faille sur ces accusations. Et il faudra nécessairement en tirer des conséquences», a insisté Michael Brecht, chef du comité d’entreprise.

Les responsables politiques réclament eux aussi des explications aux constructeurs. La confiance semble, là encore, rompue. Il s’agit cette fois ni plus ni moins de la crédibilité du «Made in Germany» dans son ensemble! «Il est temps que les constructeurs soient transparents et coopératifs. La tactique de l’information au compte-gouttes, c’est fini!» a prévenu Brigitte Zypries, ministre social-démocrate de l’Economie (SPD).

Cette affaire est du pain bénit pour les écologistes, qui ne savaient plus sur quel pied danser dans une campagne électorale amorphe. Ils ont convoqué une réunion exceptionnelle de la Commission parlementaire des transports… juste avant le «sommet du diesel», prévu le 2 août à Berlin, où doivent se rencontrer les représentants de l’Etat, des collectivités locales et des constructeurs pour trouver des solutions à la réduction des émissions polluantes. Le sommet, s’il a lieu, risque bien de se transformer en procès de l’industrie automobile.

