Volkswagen toujours en tête des ventes

Au mois de juillet, la branche automobile helvétique a faibli. Le nombre de voitures neuves immatriculées a reculé de 4,6% sur un an à 24'885 véhicules en Suisse et au Liechtenstein.

Au cours des sept premiers mois de l'année, 183'803 voitures neuves ont été mises en circulation, a indiqué jeudi l'association faîtière des importateurs d'automobiles auto-suisse. Cela représente 308 unités de moins qu'à la même période de 2016.

Excellente performance en 2016

L'organisation qualifie toutefois ces résultats «d'appréciables», compte tenu de l'excellente performance réalisée au cours de l'année passée. Selon Andreas Burgener, directeur de l'association, l'objectif de 305'000 voitures de tourisme neuves pour l'ensemble de l'année 2017 est à portée de main.

Les véhicules dotés de la traction intégrale continuent d'avoir le vent en poupe, poursuit auto-suisse. Après sept mois, leur part de marché se situe au niveau record de 46,1%. Près de 85'000 voitures neuves de ce type ont été immatriculées, soit une hausse de 5771 unités par rapport à la même période de l'année précédente.

VW toujours numéro un

Les propulsions alternatives ont, elles, atteint une part de marché de 4,9%, ce qui représente une hausse de 0,5 point. Cette progression a été essentiellement portée par les propulsions hybrides et purement électriques.

Les voitures fonctionnant au diesel ont, elles, représenté 37,5% des parts de marché, contre 39,5% à la même période de l'année passée. Au total, 68'845 véhicules de ce type ont rejoint les routes suisse et liechtensteinoise. Ce nombre est toutefois en baisse de 5,4% sur un an. Sur le seul mois de juillet, le diesel s'est replié de 12% sur un an avec 9278 nouvelles immatriculations. Sa part de marché s'est fixée à 37,3%, contre 40,4% en juillet 2016.

Les allemandes les plus vendues

Du côté des marques, Volkswagen (VW) est une fois de plus en tête, avec 20'806 véhicules immatriculés entre janvier et juillet. Ce résultat est toutefois en baisse de 9,3% par rapport aux sept premiers mois de 2016.

Mercedes arrive en seconde position avec 15'638 nouvelles mises en circulation, en progrès de 13% sur un an. BMW complète le podium. La marque allemande a immatriculé 14'376 nouveaux véhicules, en léger repli de 0,2%. Volkswagen continue d'être numéro un en Suisse, en matière de parts de marché avec 11,3%, contre 12,5% à la même période de l'année passée. Mercedes et BMW suivent avec respectivement 8,5% et 7,8%. (ats/nxp)