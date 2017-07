Volvo Group triple son bénéfice

Volvo Group, le fabricant suédois de poids lourds, engins de chantier et moteur marins, a réalisé un triplement de son bénéfice net au deuxième trimestre et une rentabilité en hausse dans un contexte favorable pour l'ensemble de son activité.

Le bénéfice net est ressorti à 6 milliards de couronnes (680 millions de francs) contre 1,9 milliard un an plus tôt, pour un chiffre d'affaires accru de 12%, à 88,4 milliards ( 6% hors effets de change et acquisitions). Sa marge opérationnelle est passée à 9,7% contre 7,8%. Volvo Group a livré moins de poids lourds qu'un an auparavant (-1%) en raison de tensions dans sa chaîne de distribution qui ont fait reculer la marge opérationnelle de la division à 9,6% (-0,4 point). Son chiffre d'affaires a néanmoins progressé de 8%, à 56 milliards de couronnes.

Une bonne demande en Europe

«Les tendances récentes sur le marché des poids lourds se poursuivent avec une bonne demande en Europe, et notamment une reprise nette en Russie, ainsi qu'une amélioration progressive en Amérique du Nord et du sud», a noté le PDG Martin Lundtsed dans le rapport trimestriel.

Le trimestre a également été positif pour les engins de chantier (Volvo CE) dont le chiffre d'affaires a augmenté de 36% à 18,5 milliards de couronnes et la marge opérationnelle a été multipliée par plus de deux à 13,3% sous l'effet d'une réduction des coûts opérationnels.

Les ventes de bus ont progressé de 4% à 6,9 milliards de couronnes et dans les moteurs marins, Volvo a bénéficié d'une forte demande saisonnière avec un chiffre d'affaires en hausse de 15% à 3 milliards. (ats/nxp)