Record historique pour le Dow Jones

Nouvelle performance pour le Dow Jones. L'indice vedette de trente sociétés emblématiques de l'économie américaine a signé une dixième clôture record d'affilée jeudi soir, une série inédite depuis janvier 1987. Le plus vieil indice boursier au monde - qui regroupe des noms comme Apple, Goldman Sachs, Coca-Cola, Disney ou General Electrics - a terminé la séance à 20 810,32 points (la barre symbolique des 20 000 points a été franchie fin janvier).

Les deux autres grands indicateurs boursiers américains peignent un tableau similaire: le S&P 500, qui regroupe les 500 plus grosses valeurs de la cote américaine, et le Nasdaq, spécialisé dans les valeurs technologiques, présentent une forte hausse sans volatilité.

Croissance depuis 2009



Un bon signe pour l'économie américaine. La croissance est de retour, les résultats des entreprises au rendez-vous - notamment des géants technologiques Google, Apple et Amazon -, les liquidités abondantes et les actions considérées comme un bon placement. Un succès en partie dû à l'élection de Donald Trump.

Le Dow n'a certes pas attendu l'arrivée du candidat républicain à la Maison-Blanche pour grimper. Il croît régulièrement, et aligne les records historiques, depuis 2009 quand la crise financière le faisait sombrer à moins de 7000 points. Mais Trump a stimulé cet indice, qui n'avait jamais gagné autant de points en aussi peu de temps depuis 1999, juste avant la bulle Internet (qui le fit vite déchanter).

Le président promet de baisser les impôts, une décision largement anticipée par les marchés. Le nouvel homme fort a également signé deux décrets visant un réexamen des réglementations introduites dans le sillage de la crise pour limiter les excès de la finance. Des mesures qui se traduisent pour l'instant par une hausse des principaux titres bancaires, notamment de Goldman Sachs, le poids lourd du Dow Jones, qui progresse de 20% depuis trois mois (JP Morgan et Boeing, le constructeur américain qui profite des visées protectionnistes de Trump et d’une facilitation des exportations, croissent aussi).

Indice biaisé

A lui seul, Goldman Sachs vaut 8,3% de l'indice. «En clair, une variation de GS pèsera huit fois la variation de General Electric, Coca-Cola ou même Pfizer qui pèsent chacun environ 1% de l’indice», relève dans un billet Jérôme Reviller, fondateur du groupe genevois Eole Trading. Le Dow Jones n'est pas l'indice favoris des professionnels car il est peu représentatif de l'économie américaine, biaisé tant il surreprésente le secteur secondaire, et qu'il s'agit d'un indice des prix (et non des capitalisations boursières, qui peuvent pondérer les mesures).

Et ensuite? «La hausse et la faible volatilité ne pourront pas se prolonger indéfiniment car les investisseurs ont pour l'instant mis de côté les incertitudes géopolitiques pourtant immenses», estime Jérôme Schupp, analyste indépendant. «Un grain de sable suffirait à rendre les marchés beaucoup plus nerveux.» (24 heures)