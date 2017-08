Banque cantonale bernoise: bon semestre

La Banque cantonale bernoise (BCBE) a développé ses coeurs de métiers au cours du premier semestre , ce qui lui a été bénéfique. L'établissement financier a dégagé un bénéfice de 56,9 millions de francs, contre 55,4 millions à la même période de l'année passée.

Les prêts à la clientèle ont progressé de 1,2 milliard de francs à 22,5 milliards, souligne vendredi l'institut bancaire dans un communiqué. En augmentation, les valeurs patrimoniales ont atteint 21,7 milliards. La somme du bilan a, elle, crû de 935 millions de francs à 29,3 milliards.

Les taux d'intérêt négatifs ont toutefois pesé. Les fonds déposés par la clientèle ont ainsi baissé de 59,1 millions de francs, à 22,1 milliards.

Optimisme de mise

Le résultat net des opérations d'intérêts s'est chiffré à 152,8 millions de francs, en hausse de 1,6% sur un an. Le produit des opérations de commissions et des prestations de services a grimpé de 11,6% à 52,8 millions. Le résultat des opérations de négoce est lui aussi en progression, à 9,6 millions, contre 9,1 millions lors des six premiers mois de 2016.

Concernant l'ensemble de l'exercice 2017, la banque se montre optimiste. Elle table sur des résultats légèrement supérieurs à ceux de l'année passée. (ats/nxp)