Bobst a vécu une année 2016 faste

Le groupe Bobst a fait bondir ses résultats en 2016. Le fabricant vaudois de machines d'emballage a inscrit un bénéfice net de 84,3 millions de francs l'année dernière contre 67,1 millions un an plus tôt. Les ventes sont aussi à la hausse.

Le chiffre d'affaires a ainsi progressé de 8,7% sur un an à 1,4 milliard de francs, a indiqué jeudi le groupe sis à Mex. Hors effets de change et acquisitions, les revenus progressent de 6,7%. Ils ont été dopés à hauteur de 16,1 millions par les résultats de la société italienne Nuova Gidue acquise en 2015 et de la nouvelle filiale ouverte en Turquie début 2016, précise le communiqué. Le résultat opérationnel (EBIT) s?est établi à 103,7 millions de francs contre 83,9 millions un an plus tôt. Comme prévu, le carnet de commandes est en légère baisse par rapport à 2015. Les résultats dépassent nettement les projections des analystes consultés par AWP. Le groupe Bobst confirme ses prévisions. Il anticipe pour l'exercice actuel un chiffre d?affaires de l?ordre de celui réalisé en 2016. Sauf circonstances imprévues, le résultat opérationnel (EBIT) devrait être similaire à celui de l'année passée. (ats/24 heures)