Etihad réussit mieux en Suisse qu’en Allemagne ou en Italie

La dette nette d’Alitalia atteignait 3 milliards d’euros à la fin février. Le conseil d’administration a décidé la semaine dernière de placer la compagnie transalpine «sous administration extraordinaire». Trois commissaires (Luigi Gubitosi, Enrico Laghi et Stefano Paleari) disposent de six mois pour la sauver de la faillite. Air Berlin a bouclé l’exercice 2016 avec une perte nette de 447 millons d’euros et une perte d’exploitation de 667 millions d’euros. Ces deux sociétés sont en grande partie contrôlées par Etihad Aviation Group. Au même titre que la tessinoise Darwin Airline, mais celle-ci se porterait nettement mieux, selon ses dirigeants.

Rappelons que depuis 2014 Darwin Airline opère sous la marque Etihad Regional. Sa direction ne livre aucune information sur ses résultats, tout en se déclarant « satisfaite » de ses rendements de l’an dernier : « Du fait des synergies avec nos partenaires, nous avons réussi à accroître notre niveau d’efficience. Alors que le nombre de nos vols a augmenté, nos effectifs sont passés de 254 collaborateurs à la fin 2013 à 237 trois ans plus tard. »

Il est néanmoins vrai que Darwin Airline a dû consentir un réel changement de vocation au cours de cette période. La compagnie a ainsi été contrainte de réduire drastiquement ses vols de ligne exploités en nom propre : de 25 à 12. Les Romands se souviendront tout particulièrement de la suppression de deux destinations hautement stratégiques au départ de Genève Aéroport en février 2015 : Toulouse et Nice. Le transporteur se fixe néanmoins une nouvelle priorité aujourd’hui : l’extension de son réseau.

Nouvelles destinations au départ de Genève

Etihad Regional élargit ainsi son offre au départ de Genève Aéroport. Cette année, tout a commencé au bout du Léman avec des fréquences accrues pour Ibiza dès mars et des vols pour Biarritz dès avril. La compagnie tessinoise desservira en plus Brest, Cagliari et Olbia à partir de juin. Ces éléments encouragent l’espoir de meilleures performances de Darwin Airline que celles d’autres compagnies européennes contrôlées en grande partie par Etihad.

Souvenez-vous ! Depuis environ quatre ans, le manager australien à la tête d’Etihad Airways, Janes Hogan, développait une stratégie à priori prometteuse: suppléer des investissements massifs dans la flotte par une multiplication des participations dans des compagnies actives sur des marchés décisifs, à commencer par le Vieux-Continent. A titre d’exemple, la participation d’Etihad Aviation Group atteint 49% dans le capital d’Alitalia, 29,2% dans celui d’Air Berlin et environ un tiers dans celui de Darwin Airline. L’échec au moins partiel de cette stratégie a été confirmé par une annonce très claire d’Etihad Aviation Group en janvier : James Hogan renoncera à ses fonctions dans quelques mois. (24 heures)