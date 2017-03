Fêtes, franc fort, les patrons genevois sont inquiets

Les Fêtes de Genève n’ont pas fini de faire couler de l’encre. Deux jours après la présentation de la nouvelle formule de celles-ci, plus sobre, les hôteliers et les restaurateurs ont exprimé leur point de vue, lors de la présentation d’une étude conjoncturelle de la Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève (CCIG).

«Nous avons besoin de Fêtes de Genève les plus généreuses possible. Le canton manque d’animations», a lâché Thierry Lavalley, président de la Société des hôteliers de Genève. «Je regrette les Pré-Fêtes, qui permettaient aux quais d’être animés durant un mois et demi l’été. Il ne se passe plus rien en juillet. Pour faire travailler les hôteliers, on a besoin de visiteurs.»

Franc fort et concurrence

La situation est tendue: avec 9500 chambres pour 500 000 habitants, le bout du lac aurait le plus haut ratio au monde de chambres par habitant toutes catégories d’étoiles confondues.

«Genève est une enclave. Le canton manque de festivals», a enchaîné Frédéric Gisiger, patron de la Brasserie Lipp. Le canton possède 3200 restaurants, soit autant qu’un bassin de trois millions de personnes. Pas moins de 600 cafés, restaurants ou buvettes changent de propriétaire chaque année à Genève. «Il ne faut pas se recroqueviller», prévient Pierre Poncet, président de la CCIG, qui évoque les temps du corso fleuri, «cette manifestation qui animait Genève l’été», jadis.

Ces cris d’alarme, ces patrons – qui défendent leur branche – les lancent alors que d’autres signaux les tracassent. «Ma première inquiétude: le franc fort. Le secteur n’est pas remis de la levée du cours plancher de l’euro par la Banque nationale suisse (BNS) en janvier 2015», indique Thierry Lavalley. Les coûts élevés – «Nous avons les femmes de chambre les plus chères du monde», dit-il –, le manque de sécurité, les difficultés à engager de la main-d’œuvre qualifiée et le rejet de RIE III le préoccupent aussi. «L’hôtelier genevois qui est capable de faire les mêmes chiffres d’une année à l’autre est un hôtelier heureux», estime-t-il.

Les autres secteurs de l’économie genevoise craignent moins le franc fort, selon la CCIG. La conjoncture globale, la concurrence et la recherche de nouveaux clients tracassent davantage dans les milieux horlogers et parmi les commerçants. Mais aussi dans l’immobilier, la logistique, la chimie et la construction. Seule l’industrie classe le franc fort au premier rang de ses préoccupations.

L’année 2016 a été «meilleure» que 2015, «même si elle n’a pas répondu aux attentes de tous». La confiance pour 2017 est «très présente mais marquée par une inquiétude quant à la situation économique générale et la concurrence», indique la CCIG. Si trois quarts des entreprises sondées dans son enquête s’attendaient à une hausse de leur volume d’affaires en 2015, elles n’ont au final été que 60% à le constater. Idem sur le terrain de la rentabilité: les patrons escomptaient des résultats meilleurs que ceux qu’ils ont obtenus.

Perspectives moroses

Deux autres indicateurs confirment ces résultats mitigés. L’Office cantonal de la statistique (Ocstat) note qu’en février la marche des affaires pour les entreprises genevoises ne s’est pas améliorée. Tant dans l’industrie que dans les services financiers, le commerce de détail ou la construction, on estime que la situation des affaires est mauvaise, insatisfaisante et qu’elle se détériore. Les perspectives dans ces secteurs pourraient s’éclaircir à moyen terme, selon l’Ocstat.

A l’échelon national, les indicateurs de l’emploi montrent aussi une stagnation. Le nombre de places de travail en Suisse a progressé de 0,3% au quatrième trimestre, sur un an. Selon le directeur de la CCIG, Jacques Jeannerat, le canton a su résister aux multiples crises internationales ces dernières décennies, car son économie repose sur plusieurs secteurs forts, contrairement à de nombreuses villes de la même taille: «Sochaux et Saint-Etienne se caractérisent par une monoculture économique: la première citée dépend de Peugeot, la seconde de Michelin. Genève peut compter sur une place financière de haut rang, l’horlogerie, le négoce, les arômes et les parfums. Des branches qu’il faut chérir.»

