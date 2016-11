Generali délocalise une centaine d'emplois de Nyon

L'entreprise Generali a annoncé mardi son intention de supprimer une centaine d'emplois à Nyon. Fabienne Freymond Cantone, municipale à Nyon et députée socialiste au Grand-Conseil, a déposé mardi après-midi une interpellation exhortant le Conseil d'Etat à «donner un signal politique clair et fort dans le sens du maintien de l’emploi dans le canton.»

«Pile six ans après l’affaire «Novartis», Nyon est à nouveau touchée de plein fouet par une vague de licenciements, dans le seul souci du profit, et venant d’un des grands acteurs du secteur de l’assurance en Suisse, réagit la candidate à la candidature au Conseil d'Etat dans son texte. Une centaine d’emplois, c’est autant de familles qui devront faire face à des conséquences matérielles et psychologiques pénibles.»

«Si la direction de Generali insiste pour dire que les emplois concernés ne seront «que» déplacés à Adliswil (ZH), le Conseil d’Etat entend-il faire valoir qu’un déplacement d’emplois à plus de trois heures de route de Nyon ne va pas convenir à l’immense majorité des salariés concernés? Estime-t-il comme les soussignés qu’il s’agit d’un plan de licenciement masqué?», interroge l'élue PS.

Réagissant à cette annonce dans un communiqué, la Municipalité de Nyon «déplore cette décision» et se dit «préoccupée par son impact sur les employés concernés». L'Exécutif espère par ailleurs que la direction de Generali Suisse «entamera – comme elle s’y est engagée ce jour – le dialogue avec les représentants du personnel et qu’elle saura prendre en compte leurs propositions dans le cadre de sa stratégie d'entreprise.»

Jusqu'à 8000 emplois à travers le monde

Generali envisage de supprimer jusqu'à 8000 emplois à travers le monde, ont annoncé mardi deux sources au fait du dossier. L'Italie ne sera pas affectée par les suppressions de postes, a précisé l'une des sources. Le premier assureur italien, qui tiendra une journée des investisseurs mercredi, s'est refusé à tout commentaire.

Troisième européen sur le marché mondial, l'assureur réalise la plus grande partie de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices en Italie, en France et en Allemagne et compte un peu plus de 76'000 employés. (24 heures)