Green Motion déménage au Mont et met le turbo électrique

Jeune pousse née à Lausanne en 2009 et qui a fait ses premiers pas à Bussigny, Green Motion avale les kilomètres puisque son réseau de bornes de recharge de véhicules électriques en libre-service s’étend dans toute la Suisse à vitesse grand V. Forte d’un mégacontrat de vente sous licence de sa technologie à un groupe chinois (Zhongding), elle peut investir «plusieurs dizaines de millions de francs» dans le déploiement express de son propre réseau baptisé evpass. Trop à l’étroit dans ses locaux de Bussigny, Green Motion vient donc de déménager au chemin de Maillefer, au Mont-sur-Lausanne, dans un bâtiment flambant neuf où elle occupe 1000 m2.

La direction, la recherche/développement et les concepteurs de logiciels de gestion et de paiement des bornes de recharge sont installés dans ces locaux. Un showroom présente les différents modèles et leurs câbles de connexion aux véhicules. Pour François Randin, le CEO, il est très important d’accueillir ses clients – promoteurs immobiliers, gérants de grandes surfaces, collectivités publiques ou particuliers – dans cet espace moderne et de leur montrer les technologies. Le chef d’entreprise est aussi attaché à grandir dans sa région. D’une quinzaine d’employés à Bussigny, la société passera à plus de 20 le 1er mars et probablement à 26 à la fin de l’été… Une partie sillonne la Suisse pour commercialiser les produits. A l’heure actuelle, le réseau evpass, utilisé par 5000 personnes tous les jours, compte près de 300 bornes et il y en aura 1600 d’ici à 2019. A noter qu’elles sont fabriquées dans la région: la tôlerie à Romanel-sur-Morges et l’assemblage à l’atelier Polyval à Cheseaux-sur-Lausanne, au rythme de 50 bornes par mois.

Et, dès cette semaine, des ingénieurs chinois du groupe Zhong­ding débarquent au Mont pour s’initier à la technologie «Swiss made» des bornes Green Motion afin de la reproduire dans leur pays. (24 heures)