Jacques de Watteville présidera la BCV

«Je ne suis pas un banquier, mais cela fait 25 ans que je m’occupe de questions financières en tant que diplomate.» Jacques de Watteville, nommé en qualité de Président du Conseil d’administration de la Banque cantonale vaudoise à partir du 1er janvier 2018, a en tous les cas le profil rêvé par le Conseil d’Etat vaudois. Avec son envergure suisse et internationale, celui qui se réjouit de «revenir aux sources pour retrouver ses racines vaudoises après une vie de nomade international», souvent qualifié de «supernégociateur», devrait faire l’unanimité. Le Chef du département de l’économie et du sport, Philippe Leuba, qui le présentait mardi matin à la Maison de l’Elysée, a salué l’expérience et la réputation du diplomate au service de la Confédération.

Le Vaudois âgé de 66 ans, qui a souvent traité au cours de sa carrière de questions financières et fiscales, notamment avec les Américains, les Européens ou les Chinois – où il était ambassadeur en 2012-2013 - a dit parfaitement s’identifier à la BCV définie dans son article 4 comme «banque universelle de proximité… ». Il prendra la présidence d’un navire BCV qui navigue certes dans des eaux moins troubles qu’il y a 15 ans au moment de l’accession de son prédécesseur Olivier Steimer. Celui-ci avait en effet été appelé à 47 ans à le remettre à flots alors que l’Etat allait devoir injecter encore 1,25 milliards de francs pour éponger les crédits à risque qui minaient la banque depuis la grave crise des années 1990 dans le canton.

Rôle clé

Aujourd’hui, les tracas de la banque et de la place financière suisse en général sont souvent liés aux changements incités à l’échelle mondiale. Or, dès la fin des années 1990, il était appelé à traiter de nombreux dossiers de ce type épineux. Il a ainsi joué un rôle clé dans la résolution des différends fiscaux entre la Suisse, les Etats-Unis, l’OCDE, l’Union européenne et plusieurs de ses Etats membres. De 2013 à 2016, il était Secrétaire d’Etat aux questions financières internationales du Département fédéral des finances et poursuit encore sa mission entamée en 2015, de direction des négociations avec l’UE, notamment sur les questions de la libre circulation et de l’avenir de la voie bilatérale.

Né à Lausanne, fils d’un pasteur qui a officié à la cathédrale, il a étudié à la faculté de droit et à la faculté des HEC de l’Université de Lausanne. Après un brevet d’avocat et un mandat de délégué du Comité international de la Croix-Rouge au Liban, Jacques de Watteville a débuté sa carrière de diplomate en 1982 avec son entrée au corps diplomatique du Département fédéral des affaires étrangères.

Continuité

A partir de septembre prochain, afin de se préparer dans sa fonction, il accompagnera Olivier Steimer qui reste le Président en exercice du Conseil d’administration jusqu’à la fin de l’année. Lors de la présentation de son successeur mardi matin à La Maison de l’Elysée, celui-ci s’est dit ravi de cette nomination «de la bonne personne qui arrive au bon moment» afin d’assurer la continuité. Lui-même achève, après 15 ans, le dernier mandat qu’autorise la loi sur la banque. Rappelons que si les instances de la banque ont été associées au choix du président, c’est le gouvernement qui le nomme officiellement tout comme trois autres administrateurs. Trois sont désignés par la direction de la banque et élus par l’assemblée générale sans participation de l’Etat au vote, bien qu’il détiennent la majorité du capital.

«Machine à dividendes»

A ce propos, le Chef du département de l’économie et du sport, Philippe Leuba, a indiqué qu’il n’y a aucune discussion actuellement quant à un désengagement du capital de l’établissement, au moins jusqu’à 50,14%, part qu’elle détenait en 2001 au moment où les Vaudois votent contre la privatisation partielle de la BCV. Mais depuis 2002, le canton détient même près de 67% du capital-actions, les autres actionnaires ayant été refroidis à l’idée de souscrire à l’augmentation du capital estimant le péril sur l’établissement trop important.

Aujourd’hui, dans une économie vaudoise qui reste dynamique, la BCV est une «machine à dividendes», même en période de taux négatifs qui fait fondre les marges. Si le ministre de l’économie affirme que la BCV a été fondée par le gouvernement vaudois pour servir l’économie et non pour ramener des dividendes, la banque aime à rappeler qu’elle a distribué plus de 2 milliards de francs aux actionnaires depuis 2008… Si elle continue à ce rythme, le grand diplomate Jacques de Watteville n’aura pas à pratiquer son art entre Saint-François et le Château Saint-Maire.

(24 heures)