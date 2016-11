L’identité de l’entreprise, une valeur renaissante

A l’heure où certains dirigeants veulent faire table rase des grands traités qui ont stimulé les échanges commerciaux dans le monde, Nestlé symbolise mieux que tout autre cette image de la multinationale attachée à son histoire et à ses racines profondes. C’est la réflexion faite hier soir par son administrateur délégué, Paul Bulcke, devant quelques centaines d’entrepreneurs et de personnalités lors du «Rendez-vous de l’économie». Une manifestation organisée par le Centre patronal en partenariat avec 24 heures au Rolex Learning Center de l’EPFL, à Lausanne.

Multinationale dès le début

Le groupe basé à Vevey, qui compte 340 000 employés, 450 usines et vend 1,3 milliard de produits chaque jour dans le monde, n’est pas en crise identitaire. Au contraire, en cette année où il fête son 150e anniversaire, il affiche avec fierté ses origines helvétiques. «L’identité de Nestlé, a dit Paul Bulcke, repose sur son histoire, sa culture, son image. Mais aussi son mode de fonctionnement, son âme et son ADN.»

Le dirigeant belge, qui est entré en 1979 dans la grande maison, va céder le 1er janvier son fauteuil à Ulf Schneider – citoyen allemand et américain – pour vraisemblablement prendre la présidence du groupe en avril. Il a rappelé en substance que le fondateur, Henri Nestlé, avait dès le début insufflé un esprit d’ouverture, l’entreprise s’étant rapidement transformée en multinationale.

Même s’il n’est pas toujours facile d’être prophète en son pays, car «c’est là que pleuvent les critiques les plus acerbes», a confié l’administrateur délégué, son entreprise représente selon lui véritablement les valeurs suisses. Dans son énumération, il a parlé du pragmatisme (avoir les pieds sur terre), de la confiance et du sens du compromis.

La qualité, naturellement, et le respect sont également des valeurs de base chez Nestlé – partagées avec les fournisseurs – pour obtenir le succès sur le long terme. Dans cette optique, le groupe n’hésite pas à accueillir durant toute une journée les ONG les plus critiques à son égard pour débattre de thèmes précis et controversé comme l’huile de palme, le lait en poudre pour bébés ou l’eau mise en bouteille…

«Ancrage local extrême»

Trois autres entrepreneurs ont mis en exergue cette importance de l’ancrage d’une entreprise dans son tissu d’origine pour son expansion internationale. Daniel Riedo, directeur général de la manufacture Jaeger-LeCoultre a parlé de «l’ancrage local extrême» de son entreprise. Selon lui, la marque de la vallée de Joux incarne un long héritage de 183 ans légué par son fondateur, le génial inventeur Antoine LeCoultre.

Volker Tiemann, le dirigeant de O-I Europe, siège européen du géant américain de l’industrie des récipients de verre, a expliqué pour sa part comment, en tant qu’Allemand, il avait intégré les valeurs de la région lémanique… qui englobent ses paysages.

Alors qu’Eric Boissonnas, directeur général de KBA-NotaSys, société établie à Lausanne, a résumé l’histoire de son entreprise spécialisée dans les équipements d’impression de billets de banques, forcément liée à celle du fournisseur des encres, Sicpa. Dans un secteur sensible, il a démontré en une petite anecdote que, pour certains clients refusant une sous-traitance non européenne, l’origine de l’entreprise est loin d’être secondaire. (24 heures)