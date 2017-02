L'industrie des machines broie toujours du noir

L’industrie des machines, des équipements électriques et des métaux (MEM) pensait entrevoir le bout du tunnel l’été dernier. Mais le creux de la vague est bien plus large que ce qu’elle avait espéré, a déploré mardi Peter Dietrich, directeur de Swissmem. L’organisation faîtière n’a pu que constater, lors de sa conférence de presse annuelle, qu’un nombre très élevé d’entreprises n’a pas encore digéré le choc du franc fort.

Car si les commandes ont affiché en 2016 une progression de 9,5% sur un an, le chiffre d’affaires a diminué de 1,8% et les exportations ont stagné. Mais c’est surtout le niveau de rentabilité de la branche qui noircit le tableau. Selon un sondage réalisé par Swissmem, 23% de ses membres ont été déficitaires l’année dernière. Avant l’abandon du cours plancher de l’euro par la BNS en janvier 2015, cette proportion était de 7%. Et les perspectives ne sont pas bonnes. «Ces dernières semaines, le franc s’est encore renforcé par rapport à l’euro. Vingt-trois pour-cent des entreprises ne disposent pas de moyens suffisants pour investir dans l’avenir. A moyen ou à long terme, leur existence est menacée.»

Quelque 12000 postes en moins

Comment l’industrie MEM a-t-elle réagi face aux coups de boutoir du franc fort? Dans 20% des cas, les entreprises sondées par Swissmem ont délocalisé une partie ou l’ensemble de leur production. Près d’un quart a diminué le montant de leurs investissements. Et un tiers a sabré dans les effectifs. La saignée au cours des deux dernières années s’élève à 12'600 postes en moins. Un chiffre qui ne prend pas en compte plusieurs mesures de restructurations annoncées au deuxième semestre de 2016.

Le changement structurel devrait se poursuivre cette année, redoute Swissmem. Selon une enquête de l’Université de Saint-Gall, 46% des entreprises industrielles envisagent des mesures de délocalisation dans les trois années à venir.

«Cette situation me préoccupe beaucoup», a lancé Hans Hess, président de la faîtière. Comment redresser la barre alors que les risques d’une nouvelle réévaluation du franc sont probables? s’est-il interrogé. «Il n’y a qu’une solution: les entreprises doivent innover pour générer à nouveaux des profits. Les opérations qui malgré tous les efforts ne peuvent plus être effectuées de manière rentable en Suisse doivent être abandonnées ou délocalisées vers des sites moins coûteux.» (24 heures)