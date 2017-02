La BCV tient le cap en réduisant la voilure

En première lecture, les résultats 2016 du groupe BCV publiés jeudi paraissent mitigés, plusieurs postes s’affichant en sensible recul, à l’image des revenus qui perdent 6% à 967 millions de francs et du bénéfice net qui chute de 8% à 310 millions. Devant la presse, Pascal Kiener a toutefois assuré que l’exercice pouvait être qualifié de bon, voir très bon, au vu du contexte difficile, expliquant une grande partie de ces reculs par des désengagements. Pour preuve, a-t-il dit, le dividende proposé à l’assemblée générale est le même que l’an dernier - le plus élevé - permettant de distribuer quelques 284 millions aux actionnaires. Le canton de Vaud recevra 247 millions en tout, y compris 57 millions à titre d’impôts.

«Nous avons dû serrer la vis»

Sur le plan des revenus, Pascal Kiener a rappelé que les taux d’intérêt négatifs instaurés par la BNS, qui persistent, se paient par un manque à gagner annuel de l’ordre de 30 à 40 millions, soit près de 10% sur le bénéfice (lire 24 heures du 7 février). La banque n’applique en effet pas ces taux négatifs sur la plupart des particuliers et des PME, à moins que ceux-ci ne fassent du «tourisme» bancaire sous ce prétexte. Moins de 300 clients – grandes entreprises ou institutionnels tels des caisses de pensions - se voient frappés d’une telle taxe sur leurs liquidités. «Nous avons dû serrer la vis pour freiner les entrées de fonds en baissant notre plafond d’exonération», regrette le directeur général tout en estimant juste la politique monétaire de la banque nationale. Mais la BCV paie son tribut selon lui, si on se réfère à la baisse progressive de la marge d’intérêts globale de 1,33% en 2012 à 1,11% en 2016.

Autres explications de la baisse des revenus: la constitution de nouvelles provisions pour risque de crédit et la nette diminution des transactions sur des marchés financiers gagnés par la morosité une grande partie de l’année 2016. Enfin, la fin de la collaboration avec Postfinance dans le courtage en ligne et le recentrage de la gestion de fortune transfrontalière (offshore) sur une quinzaine de pays (y compris pour la banque privée Piguet Galland) avec une mise en conformité des comptes aux différentes législations fiscales. Pascal Kiener indique que cette opération, qui a obligé la banque à laisser filer toute une clientèle, représente une perte de revenus de l’ordre de 30 millions sur 3 ans.

Atterrissage en douceur

L’an dernier, les fonds offshore sous gestion ont ainsi fondu d’un milliard de francs (dont la moitié chez Piguet Galland). Mais ils ont été plus que compensé par l’afflux de nouveaux fonds sur le marché domestique, à hauteur de 3,3 milliards de francs. La masse sous gestion s’inscrivait à 85,4 milliards de francs à la fin 2016 contre 88 milliards fin 2015, soit un recul de 3%. Mais une grosse part de la diminution de la masse sous gestion est due au transfert des actifs gérés par Swisscanto suite à son acquisition par la Banque cantonale de Zurich.

Ce désengagement se répercute également sur le bénéfice net, puisqu’il avait gonflé de façon extraordinaire le bénéfice en 2015. Le directeur financier Thomas W. Paulsen a ainsi souligné que le résultat net de l’an dernier est supérieur à ceux de 2013 et 2014 (296 millions).

Les dirigeants de la BCV s’attendent à des résultats 2017 dans la continuité de ces années précédentes si la situation économique et autres incertitudes politiques ne viennent pas chambouler toutes les prévisions. En tous les cas, ils se sont réjouis jeudi de l’atterrissage en douceur du marché immobilier, le directeur général se disant content d’avoir décidé de le freiner dès 2011. (24 heures)