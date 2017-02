La reprise aux Pays-Bas ne freine pas l’extrême droite

Onze trimestres de croissance du produit intérieur brut consécutifs et un taux de chômage qui chute depuis trois ans (7,9% en février 2014, 5,3% cet hiver). Après avoir souffert de la crise financière, l’économie des Pays-Bas donne de solides signes de reprise. Son inflation et sa dette sont contenues, son PIB par habitant place la nation parmi les plus riches de la planète.

Les Pays-Bas à bien des égards ressemblent à la Suisse: leur territoire étriqué les contraint à s’ouvrir sur le monde et pendant longtemps – avant l’euro – leur monnaie forte a poussé leur industrie à miser sur une qualité hors pair. Nous avons Nestlé et Novartis, eux ont Shell et Heineken.

Mais contrairement à la Suisse, le climat des affaires au Plat Pays suscite une confiance inégalée depuis 2008 et les projections sont presque toutes au vert.

Equilibre fragile

Si les compatriotes de Vermeer sont aujourd’hui sous le feu des projecteurs, ce n’est pas pour cette raison. Ni parce que leurs prisons vides ferment tour à tour leurs portes, ni du fait que 100% de leurs trains tournent depuis le début de l’année à l’énergie éolienne uniquement. Mais bien parce qu’il s’y déroule à la mi-mars des élections législatives que l’extrême droite de Geert Wilders semble en passe de remporter, selon les derniers sondages.

La victoire de Donald Trump outre-Atlantique, qui a suivi celle du Brexit, donne un suspense particulier aux scrutins dans son sillage. En 2017, quatre élections clés retiennent l’attention en Europe: aux Pays-Bas, en France, en Allemagne puis en Italie. Chez ces poids lourds, les populistes font un tabac. Les Pays-Bas font souvent figure de précurseur: leurs étudiants de gauche manifestaient déjà en 1966, deux ans avant mai 1968. En 1994, le travailliste Wim Kok était élu premier ministre, avant Tony Blair et Gerhard Schröder au nord et à l’est. Et les manifestations à l’encontre de l’Islam ont occupé le terrain plus tôt qu’ailleurs.

Une économie solide contribue-t-elle à voter moins à droite? Pas forcément. Trump a gagné en peignant une situation conjoncturelle pire qu’elle ne l’était vraiment, selon l’économiste Ed Dolan. Les Pays-Bas spécialisés dans les produits chimiques ont souffert de la baisse du prix des matières premières. «La situation se rétablit avec la hausse des produits pétroliers, liés au prix du gaz naturel qui constitue le cœur de l’économie néerlandaise», relève Bruno Colmant, chef économiste de la Banque Degroof Petercam.

Temps partiel, revenu partiel

Comme en Suisse, les Néerlandais s’inquiètent de perdre de leur compétitivité et de leurs acquis sociaux. «Qualifié de «polder model», c’est un modèle de concertation sociale reflétant l’esprit calviniste de la société néerlandaise, selon Bruno Colmant. Un exemple de cet esprit réformé réside dans les fonds de pension qui assurent aux citoyens une retraite confortable par capitalisation plutôt que par prélèvement sur la population active.»

Les Pays-Bas privilégient le travail à temps partiel, ce qui engendre un chômage bas mais aussi un niveau de vie qui reflète un étalement des rémunérations. Selon Eurostat, la proportion de travailleurs pauvres y est deux fois plus importante qu’en France ou en Suisse, mais moins qu’en Allemagne ou au Royaume-Uni.

(24 heures)