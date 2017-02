Lastminute.com a renoué avec les chiffres noirs

En 2015, Lastminute.com affichait une perte de 0,5 million d'euros. Cette année par contre, le voyagiste peut se réjouir. Le groupe a dégagé un excédent brut d'exploitation de 28,5 millions d'euros (30 millions de francs).

Le chiffre d'affaires a de son côté augmenté de 4,9% en comparaison annuelle pour s'inscrire à 262 millions d'euros, a indiqué l'entreprise basée à Amsterdam et à Chiasso (TI). Les montants communiqués mercredi ont un caractère provisoire, les comptes 2016 devant être publiés le 17 mars prochain.

Effet livre sterling

La dévalorisation de la livre au deuxième semestre, consécutive à la décision en juin dernier en votation populaire du Royaume-Uni de sortir de l'Union européenne (UE), a causé une perte de change. Celle-ci a pénalisé le chiffre d'affaires à hauteur de 6,5 millions d'euros, précise Lastminute.com.

Le résultat opérationnel avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA) ajusté a pour sa part été amputé de 1,8 million d'euros par ce facteur. Au-delà, la société estime avoir atteint ses objectifs, ce qui lui permet de mettre en oeuvre ses mesures comme projeté.

Synergies supérieures

La position financière au bouclement de l'exercice s'est établie à 54,9 millions d'euros. Ce montant est inférieur aux 75 millions budgétés, en raison d'effets non récurrents. Il s'agit notamment de l'acquisition du réseau Wayn (Where are you now?) en septembre, du programme de rachat d'actions et de campagnes publicitaires.

«Rien qu'une année après l'acquisition de lastminute.com, nous avons pu dégager des synergies supérieures à nos propres attentes», s'est réjoui Fabio Cannavale, directeur général, cité dans un communiqué. «Nous avons nettement dépassé les objectifs fixés, malgré des investissements de marketing en hausse.» (ats/nxp)