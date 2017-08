Le bénéfice de Nikon plonge de 40%

Photographie Le spécialiste de la photo a révisé mardi sa prévision de résultat net annuel. Plus...

Suisse La société japonaise devra payer 12,5 millions de francs pour entrave à la concurrence. Le TAF a rejeté son recours. Plus...

Photographie Malgré le net recul de ses ventes, le groupe japonais a réussi un très bon premier trimestre. Plus...

Photographie Le groupe de photographie et optique japonais a annoncé un bénéfice en progression de près de 30% sur un an. Plus...