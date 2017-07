Le maître des montres de Richemont prend la tête de Breitling

On croyait les restructurations achevées – et l’état-major recomposé – depuis le début de l’hiver. Que nenni. Richemont, le conglomérat de l’industrie du luxe ayant supprimé à la fin de 2016 200 emplois en Suisse, a annoncé vendredi matin la démission de l’un de ses dirigeants clés. Placé à la tête des activités horlogères du groupe le 4 novembre – neuf marques, parmi lesquelles Baume & Mercier, Jaeger-LeCoultre, Piaget ou Vacheron Constantin –, Georges Kern a quitté l’entreprise «avec effet immédiat».

Un peu plus de trois mois après sa prise de fonction, au début du mois d’avril, ce dernier succombe à une «intéressante opportunité de devenir entrepreneur». Ce n’est pas lui qui le dit. Mais son suzerain, le président et descendant du fondateur de Richemont, Johann Rupert.

L’horloger et les financiers



Cette «intéressante opportunité» s’est avérée, un peu plus tard dans la journée, consister en la prise des commandes de Breitling – avec participation au capital. «La mission de Georges Kern consistera à soutenir le développement international et à renforcer la présence numérique et commerciale», a fini par reconnaître dans un communiqué la manufacture de Granges (SO), confirmant une information donnée un peu plus tôt par Le Temps.

Qu’en dit le nouveau propriétaire de Breitling? Contacté, CVC Capital Partners laisse les messages sans réponse. Le groupe financier basé à Luxembourg avait annoncé à la fin du mois d’avril le rachat des «chronographes pour pilotes» auprès de la famille Schneider.

Pas de remplaçant prévu



Retour chez Richemont. Le groupe, dont le centre nerveux surplombe le Léman au sortir de Genève, voit donc sa direction collégiale de cinq membres mise en place en novembre se retrouver avec un nombre de membres pair.

Originaire d’une famille de bijoutiers allemands et âgé de 52 ans, Georges Kern avait été désigné pour se joindre au nouveau directeur financier, Burkhart Grund, ainsi qu’à trois responsables d’origine française des maisons au cœur du conglomérat: Jérôme Lambert, patron de Montblanc, l’homme de Cartier Cyrille Vigneron ainsi et que le responsable de Van Cleef & Arpels, Nicolas Bos. «Georges Kern était, avec Jérôme Lambert, l’un des responsables de marques affichant les plus grands succès – il avait transformé IWC en une activité de 700 millions d’euros et avait été évoqué comme possible candidat au poste de président-directeur général», rappelle dans une note René Weber, spécialiste du secteur du luxe au sein de la banque Vontobel.

Qui pour le remplacer à la tête du pôle horloger? Le groupe Richemont ne mentionne aucun successeur, indiquant que ces activités seront réparties au sein du quadriumvirat qui reste à sa tête. «Son remplacement n’est pas à l’ordre du jour; entre un ancien responsable de Jaeger-LeCoultre comme Jérôme Lambert et Cyrille Vigneron, qui symbolise les montres Cartier, les compétences horlogères sont bien présentes», assure-t-on dans les étages de la multinationale.

L’accession de Georges Kern au conseil d’administration de la Compagnie Financière Richemont devait être soumise à l’assemblée générale de septembre prochain. Ces derniers ne se prononceront donc que sur la nomination de Jérôme Lambert, Nicolas Bos et Burkhart Grund – Cyrille Vigneron siégeant déjà à la table présidée par Johann Rupert.

(24 heures)