Les entreprises romandes paient avec des gros retards

Les entreprises romandes et tessinoises peinent à payer leurs factures dans les délais impartis. Plus de la moitié des sociétés vaudoises, genevoises et jurassiennes s'acquittent de leur dû avec plus de dix jours de retard.

Les firmes tessinoises affichent elles la plus mauvaise morale de paiement de Suisse, indique mercredi Bisnode. Alors que 40,5% des sociétés suisses paient leurs factures hors délai, 61,5% de celles établies outre-Gothard les soldent en retard. En moyenne, les entreprises du Tessin s'acquittent de leur dû avec 15,7 jours de retard.

Pour l'ensemble de la Suisse, le retard moyen en matière de paiement se situe à 10,8 jours. Apparemment, Bisnode observe l'existence d'une barrière de roestis en matière de morale de paiement, les six premières places du classement revenant à des cantons latins, à l'exception toutefois du second rang, occupé par Schwyz.

Dans le canton de Suisse centrale, 59,7% des entreprises s'acquittent de leurs factures hors délai. Troisième sur le podium, Vaud affiche un taux de 55,6%, suivi par Genève, le Jura et Neuchâtel, lesquels présentent des proportions également supérieures à la moyenne, de 52,5%, 51,9% et 47,6%, respectivement.

Sociétés uranaises ponctuelles

Le Valais pointe au 8e rang (45,9%) et Fribourg au 11e (42,9%). Pour trouver les entreprises affichant la meilleure morale de paiement, il faut se rendre à Uri. Seules 18,7% des firmes uranaises, pourtant voisines des tessinoises et schwyzoises, paient leurs factures hors délai. Dans ce canton, le retard moyen se chiffre à 7 jours.

La société de recouvrement et de renseignements économiques constate en outre que les entreprises de cantons frontaliers ont également tendance à payer leurs factures largement hors délai. Les firmes st-galloises font cependant exception. (ats/nxp)