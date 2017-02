Les pourfendeurs du franc CFA se rallient à Lausanne

«On en a marre, l’Afrique en a marre, marre, marre», composait la star africaine Tiken Jah Fakoly dans son album Françafrique en 2002. Quinze ans plus tard, cette chanson figure toujours parmi les plus prisées du Continent Noir; elle exprime une colère répandue vis-à-vis de l’ancien colonisateur. Une lassitude qui revient aujourd’hui au-devant de la scène et qui se focalise autour du franc CFA, une devise arrimée à l’euro et présente dans quatorze nations au sud du Sahara.

Un «front anti-CFA» se propage de Londres à Paris via Bamako et Lausanne. Une conférence critique vis-à-vis de la monnaie postcoloniale se tient ce samedi à la place de la Riponne, organisée par l’ONG Imonka, qui «chapeaute le front anti-CFA en Suisse».

Deux journées de lutte monétaire – le 26 décembre et le 7 janvier, à Montreux et Zurich notamment – ont donné lieu à des mobilisations internationales stimulées par la parution à la fin de 2016 d’un livre de plusieurs économistes dirigé par Kako Nubukpo, Sortir l’Afrique de la servitude monétaire. A qui profite le franc CFA?

Système anachronique

Il profite aux élites africaines et aux firmes européennes qui résolvent les problèmes de change, selon ses détracteurs. «Je ne pense pas que nos pays puissent se développer en pratiquant la politique monétaire de l’Allemagne», estime Kako Nubukpo dans son livre. «Notre arrimage à l’euro nous contraint à pratiquer la politique monétaire d’un pays fort dans des économies faibles. Cela revient à taxer les exportations et à subventionner les importations.» C’est néfaste pour les crédits et pour les emplois de la zone franc, selon lui.

«La Chine peut dévaluer sa monnaie, le Nigeria l’a récemment fait, les pays de la zone CFA ne peuvent pas», relève le président de la Chambre de commerce Suisse-Congo pour qui le franc CFA faisait sens il y a des décennies. «Mais maintenant que les pays membres sont stables, il n’a plus lieu d’être», dit-il.

«Cette devise gérée par le Trésor français permet à la France d’avoir la mainmise sur nos matières premières, de contrôler nos économies, d’influencer notre développement par son droit de veto aux conseils d’administration des banques centrales», lance Nakouty Luyet, responsable d’Imonka. Les manifestants demandent l’abrogation du franc CFA et son remplacement par une «Monnaie unique africaine».

En septembre, les ministres de la Zone franc, réunis à Paris, ont réaffirmé leur volonté de rester dans un système de parité fixe avec l’euro. Certains estiment que les difficultés rencontrées par les pays de la zone ne sont pas dues à sa monnaie mais au choc créé par la chute des matières premières.

Gouvernance et monnaies

Le président d’honneur du groupe Bank of Africa assure que la gouvernance a plus d’impact que la monnaie. L’arrimage à une devise forte garantirait aussi une forme de stabilité. La croissance économique, enfin, n’est pas plus faible dans la zone franc, selon la Banque mondiale.

Le «franc des colonies françaises d’Afrique» a été inauguré en 1945 pour restaurer l’autorité monétaire hexagonale dans ces territoires isolés de la métropole durant la guerre. Depuis les indépendances, il fait polémique. Cette dernière a enflé une première fois en janvier 1994, lorsque Paris a ordonné une soudaine dévaluation de moitié du franc CFA, un traumatisme encore ancré dans les mémoires collectives africaines aujourd’hui. «Un peu comme si la Banque centrale d’un autre pays ordonnait la dévaluation de 50% du franc vis-à-vis de l’euro», selon Nakouty Luyet.

Plusieurs pays se sont retirés de la zone franc – Madagascar, Guinée, Mauritanie, Mali (avant d’y retourner) – mais la plupart y sont restés. L’appellation franc CFA signifie désormais «franc de la communauté financière d’Afrique» au Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée- Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo, et «franc de la coopération financière en Afrique centrale» au Cameroun, Congo, Gabon, en Républicaine centrafricaine, Guinée équatoriale et au Tchad.

