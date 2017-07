Marissa Mayer évoquée pour reprendre la tête d’Uber

Les cendres de Yahoo! sont encore chaudes. Mais son ex-patronne Marissa Mayer ressort déjà du bois. Cette dernière ne semble pas vouloir se contenter d’encaisser les royalties issues de la fortune amassée durant les cinq années passées à diriger le moteur de recherche américain, mais espère bien se retrouver un nouveau poste de directrice générale. En début de semaine, dans le cadre d’une conférence à Aspen (Colorado), elle a fait part de ce souhait au site Business Insider. Hasard de l’agenda, un tel poste est actuellement ouvert au sein d’une entreprise en vogue: celui de directeur général d’Uber. Pour mémoire, il y a quelques semaines, son fondateur Travis Kalanick cédait les rênes de la plus grosse licorne de la Silicon Valley – soit une société dont la valeur boursière atteint des dizaines de milliards sans encore générer de profits conséquents.

Il n’en fallait pas plus pour laisser la place aux rumeurs, dont la principale se résume à une simple hypothèse. Et si Marissa Mayer posait sa candidature pour un tel poste? Pour l’instant, la jolie blonde assure aux médias américains ne pas avoir été contactée par Uber. Et reste vague lorsqu’il s’agit de faire référence à un tel challenge.

Les dossiers s'accumulent

Il faut dire que les dossiers s’accumulent pour la multinationale américaine qui veut révolutionner le marché du taxi. Ils sont en tout cas suffisamment chauds pour faire réfléchir à deux fois la femme d’affaires, encore hantée par le spectre d’un Yahoo! dont les principaux actifs ont finalement dû être cédés à Verizon au début de l’été pour 4,48 milliards de dollars.

Sans nier la popularité étiolée de celle qui fut un jour considérée comme l’enfant chérie de la «Valley», Marissa Mayer y aurait toutefois encore suffisamment d’appuis pour proposer sa candidature. Contrairement à la Suisse et à d’autres pays en Europe, les Américains pardonnent beaucoup plus facilement l’échec. Voire même le considèrent comme un passage nécessaire pour devenir un bon manager. Une déconvenue qui pourrait donc se transformer en atout dans le CV de l’ex-femme la plus puissante de la Silicon Valley. Même si, en cinq ans, cette dernière n’aura pas été capable de remettre Yahoo! sur les rails.

Une femme pour redorer le blason

L’idée de nommer une femme à la tête d’une société embarrassée par de nombreux scandales de harcèlements sexuels pourrait, selon Business Insider, également jouer dans la balance. Cela permettrait en effet de redorer le blason d’Uber, terni par ces affaires. Ces derniers mois, plusieurs ingénieurs auraient quitté ou refusé un poste au sein du groupe, un gros problème dans une Silicon Valley qui souffre d’une pénurie de talents. Et sur ce point, Marissa Mayer a l’avantage d’avoir été à l’origine d’un programme de leadership à l’époque où elle travaillait chez Google, son employeur avant que celle-ci ne reprenne la tête du vénérable Yahoo!

Tout cela sans compter les rapports cordiaux entre Travis Kalanick et Marissa Mayer. Cette dernière n’a cessé de prendre la défense, ces mois passés, de celui qui a lancé la société de véhicules avec chauffeur. «C’est un ami et un leader phénoménal», assure ainsi Marissa Mayer, laissant entendre que le patron d’Uber n’était pas au courant des scandales internes ayant fleuri dans sa société, en raison de l’évolution rapide connue ces dernières années.

Même si Travis Kalanick a été écarté de la direction du groupe, son influence sur le conseil d’administration reste complète puisqu’il détient encore la majorité des actions. La nouvelle ou le nouveau patron(ne) ne pourra donc être élu(e) sans son aval.

(24 heures)