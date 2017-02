Parker licencie 44 personnes à Genève

Une page importante de l’histoire industrielle de Genève se tourne. Après plusieurs restructurations, le géant américain Parker Hannifin, qui fabrique des composants dans le domaine des transports, de l’énergie et de l’aérospatial, arrête définitivement ses activités à Carouge. Cette décision se solde par la mise à pied de 44 personnes. Réunis vendredi en assemblée générale, avec le soutien du syndicat Unia, ces collaborateurs principalement actifs dans la recherche entendent désormais être mis au bénéfice d’un bon plan social.

En 2014, l’effectif de Parker à Genève était passé de 120 à 40 personnes. A l’époque, le groupe américain avait indiqué vouloir maintenir à Carouge des activités commerciales et de développement. «Aujourd’hui, la multinationale fait marche arrière et a annoncé vouloir regrouper toutes les activités de Carouge auprès de la production à Gessate (Italie), prétextant notamment le franc fort», s’irrite le syndicat Unia. Ni les responsables du siège européen de Parker, à Etoy, ni ceux de la maison mère à Cleveland (Ohio) n’ont souhaité préciser leur position dans les délais demandés. Les négociations entre employés et employeur devraient s’achever au début du mois de mars.

Un épouvantail sur l’enseigne Parker



A Carouge, l’émotion est perceptible. La photographie d’un épouvantail suspendu sur l’enseigne Parker a été transmise par un lecteur au quotidien gratuit 20 minutes, qui l’a publiée. Et les syndicats ne décolèrent pas: «Cette annonce intervient une année et demie après que la multinationale américaine a décidé de supprimer en Europe occidentale quelque 1500 emplois et de délocaliser la production vers des pays «à faibles coûts de production», notamment en Europe de l’Est et du Sud.» La dimension sociale se double d’une dimension immobilière. Parker est pleinement propriétaire d’une grosse parcelle, magnifiquement située à proximité d’une halte du futur CEVA. Les bâtiments ne valent plus grand-chose. Mais le terrain vaut de l’or, sous réserve d’une étude liée à une possible pollution du site, selon nos informations.

Les collectivités publiques genevoises suivent ce dossier de près. «Notre département est en contact avec la société Parker. Nous sommes en cours d’étude pour le développement futur du périmètre Grosselin», précise une porte-parole du Département genevois de l’aménagement. Affaire à suivre.

Concentration en terres vaudoises



Avec l’arrêt des activités à Genève, Parker est désormais concentré à Etoy, où sa société gère ses affaires pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. En décembre 2016, des actifs importants provenant de sociétés ou de filiales italienne, française et allemande ont été rapatriés au sein de l’entité vaudoise. Le montage juridique et financier de Parker est complexe: cette société suisse est, in fine, contrôlée par Parker Hannifin Europe, située au Luxembourg. La multinationale possède aussi deux importants sites en Haute-Savoie, à Annemasse et à Contamine-sur-Arve.

Ce groupe coté en Bourse, employant quelque 50'000 personnes et réalisant un bénéfice d’environ un milliard de francs, a vu le jour en 1917. Soit cinq ans après la naissance, à Genève, de la société Magnéto Lucifer, qui fabriquait à ses débuts des dynamos pour vélos. Des générations d’ouvrières ont travaillé «chez Lucifer». L’entreprise est passée en mains américaines en 1971. Parker l’a achetée en 1997.

