Un réseau d’enseignes haut de gamme rayonne à Genève et Lausanne

Les trois enseignes ont bâti leur réputation sous d’autres cieux avant de débarquer à Lausanne et d’essaimer à Genève et en Suisse romande: Vapiano, une chaîne de cuisine italienne créée en Allemagne, Picard Surgelés et le dernier en date Kusmi Tea, tous deux nés en France. Mais derrière ces différentes implantations de marques internationales haut de gamme se profilent un groupe familial, du nom de Mijomag, et un homme, Grégory Antolinos, au parcours assez singulier.

D’origine française mais résident de longue date à La Côte, Grégory Antolinos a d’autres projets dans sa besace dans l’alimentation et la restauration. Mais il ne veut pas brûler les étapes. Comme pour les thés Kusmi, il souhaite prendre le temps qu’il faudra pour l’infusion des marques qu’il chaperonne dans notre pays. «Nous sommes un groupe familial, pas trop agressif dans notre développement. Nous avançons quand il y a des opportunités et devons veiller à trouver une bonne équipe, car le plus difficile pour nous ce sont les ressources humaines.» Ambitions outre-Sarine

Il n’empêche, il ne cache pas ses objectifs. D’ici cinq ans, à l’échelle suisse, il prévoit une vingtaine d’enseignes Kusmi Tea, la boutique au design chic et coloré lancée début décembre à Lausanne («24 heures» du 7 décembre), et qui vient d’ouvrir à Genève (rue de Rive). Pour les surgelés Picard, l’entrepreneur met les bouchées doubles: d’ici deux mois, un magasin sera ouvert à Vevey, à deux pas de la gare, puis à Conthey, en Valais. Cela portera à six le nombre de points de vente du «roi des surgelés» qui a débarqué à Prilly au printemps 2015 avant de s’installer à Etoy, à Genève et à Nyon.

Si l’expansion de la chaîne est prévue en priorité en région romande, la Suisse alémanique suivra dès l’an prochain. Un véritable défi car outre-Sarine tout est à construire en termes de marketing.

«Nous sommes très satisfaits de Picard, nous avons atteint notre équilibre financier au début de cette année», relève l’administrateur de Mijomag, la société familiale inscrite au Luxembourg mais dont le quartier général est situé à la place de la Gare à Lausanne, où les diverses sociétés qui représentent les marques ont leur siège, telle Frozen Family, qui gère la concession Picard Surgelés. Comme avec Kusmi Tea, le groupe de Grégory Antolinos détient en effet une concession par laquelle – moyennant certaines conditions de respect de l’image de marque et de se fournir principalement chez le producteur – il ne paie pas de royalties. Au contraire de la franchise acquise pour Vapiano, limitée à la Suisse romande.

L’extension de cette enseigne à l’italienne, qui navigue entre restauration rapide à midi et de type lounge et cosy le soir, marque une pause après l’inauguration du premier restaurant en face de la gare à Lausanne en 2012, celle de Fribourg l’année suivante et de Genève en 2014. Non pas en raison d’un bilan mitigé – le premier accueille 1000 à 1200 clients par jour, selon l’administrateur –, mais parce que ce dernier compte ouvrir des surfaces de restaurant plus petites, de 400 m2 au lieu des 1000 m2 aujourd’hui, afin d’atteindre plus facilement le point de rentabilité.

Grégory Antolinos, convaincu que le concept Vapiano est très porteur, attend ainsi les résultats des tests réalisés par la chaîne allemande dans son pays pour aller de l’avant. Il envisage en effet d’ouvrir un restaurant de cette dimension réduite dans un centre commercial à Genève, ainsi que dans des villes comme Vevey et Yverdon.

Les trois restaurants Vapiano, où toute une stratégie a été mise en place sur le plan environnemental et social pour le personnel, dénombrent 120 emplois équivalents plein-temps. Les boutiques Kusmi Tea sont tenues elles par deux personnes. Les différentes marques du groupe occupent au total près de 200 salariés en Suisse.

Grégory Antolinos confie que sa famille a choisi ces marques par passion: «On est tombé en amour avec ces enseignes!» A l’entendre, l’introduction des surgelés Picard représentait le plus grand challenge en termes de communication. Car si, chez nos voisins français, la marque représente un must en la matière, sur la rive nord du Léman, il s’agissait de détromper les gens dans leurs préjugés au sujet des surgelés. «Ce ne sont que des produits nobles, sans colorants ni agents conservateurs, répète-t-il. Alors que chez Vapiano, tout est frais.» La cuisine y est concoctée avec des denrées locales préparées devant le client pour le prouver.

Séduit par les parfums d’ananas et d’agrumes de certains mélanges de thés Kusmi, il a repris le flambeau de son père, Michel Antolinos, qui a ouvert la voie en Suisse tout en conservant des affaires en France. Aujourd’hui bien ancré à Genève, ce dernier a pris la nationalité suisse. Lyonnais d’origine, cet homme d’affaires avait été l’un des pionniers des franchises McDonald’s, avant de prendre la direction du géant du hamburger en France.

Son fils Grégory, âgé de 46 ans, a suivi sa trace: après avoir quitté son pays à l’âge de 16 ans pour vivre quelques années à Londres, en 1995, il a acquis la franchise McDo… à Prague. Après une expérience professionnelle dans les supermarchés, il rejoint le groupe familial, qui détient encore quelques établissements franchisés: Courtepaille et Memphis Coffee (au décor vintage de l’Amérique des sixties) au sud de la France.

Encore un rêve

Mais, aujourd’hui, il expérimente dans l’Hexagone deux autres idées, avec le rêve de lancer de nouvelles chaînes de restauration en Suisse: l’une, Flammes et Saveurs, propose un buffet à volonté avec grillades au feu de bois, l’autre, Focaccia, s’inspire encore de la cuisine à l’italienne style bruschetta et antipasti.

La société familiale – dont l’ambition première est de «s’occuper de la future génération, et elle est nombreuse…» – a les moyens financiers de ses ambitions, relève Grégory Antolinos. Lui qui n’aime pas le culte de la personnalité, et préfère mettre en avant les enseignes, a du pain sur la planche! (24 heures)