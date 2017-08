Victime de son succès, Tesla peine à assurer ses livraisons

Au début de juillet, après l’annonce d’une forte baisse de la production illustrée par des livraisons de voitures moins importantes qu’au trimestre précédent, Tesla a vécu quelques moments compliqués. En Bourse, notamment. Son titre effaçait plusieurs milliards de dollars de valorisation boursière en quelques jours. Si l’action du groupe s’est entre-temps légèrement reprise, sa chute aussi violente que rapide a remis en lumière toutes les tensions qui entourent la capacité de production du constructeur américain.

Ces pressions se sont d’ailleurs encore accrues ces derniers jours avec les toutes premières livraisons du Model 3, version dite low-cost avec un prix de départ d’environ 35 000 dollars. D’ici au mois de décembre, son fondateur et patron, Elon Musk, prévoit en effet d’atteindre les 20 000 véhicules par mois et, un an plus tard, 10 000 par semaine.

«Durant les six à neuf prochains mois, nous allons travailler jour et nuit pour fabriquer et livrer les voitures aussi vite que possible»

«Bienvenue dans l’enfer de notre production», riait jaune l’entrepreneur américain, vendredi dernier, au moment de livrer les clés des 30 premières Model 3. «Durant les six à neuf prochains mois, nous allons travailler jour et nuit pour fabriquer et livrer les voitures aussi vite que possible», affirmait alors le milliardaire américain. Pour mémoire, Tesla avait dépassé les 400 000 précommandes au printemps de l’année dernière. Désormais Tesla en évoque 500 000, preuve que l’euphorie des premiers jours s’est poursuivie par la suite.

Pour Tesla, l’enjeu de tenir au mieux ses délais de production et de livraison est d’autant plus important qu’en face la concurrence se muscle (Chevrolet Bolt, Opel Ampera E ou encore la Nissan Leaf et la BMW i3). Le temps joue donc contre le constructeur américain, attendu au tournant dans sa transition vers une production de masse.

Un site en Europe

Les annonces et rumeurs de nouvelles usines se sont d’ailleurs multipliées ces derniers temps. Tesla serait ainsi en quête non seulement d’un site en Europe – dont l’annonce serait imminente – mais aurait également la volonté de s’étendre en Chine. «Si nous estimons que l’essentiel de notre production restera aux Etats-Unis, nous devrons créer des sites locaux pour alimenter les marchés qu’ils servent», estime le groupe américain. Pour le moment, son usine américaine de Fremont (adjoint à un site d’assemblage en Hollande) devrait suffire au vu des simplifications drastiques de fabrication mises en place.

Lundi soir, les marchés ont peu apprécié les déclarations de Musk sur cet enfer industriel que son groupe s’apprête à affronter ces prochains mois, et cela d’autant moins qu’un mouvement de contestation d’ouvriers prenait de l’ampleur en ce début de semaine. «Nous sommes épuisés», déclarait un employé. L’enthousiasme de vendredi dernier pourrait également être plombé ce mercredi lors de la présentation par Tesla de ses derniers résultats trimestriels. Certains analystes s’inquiètent en effet de plus en plus des montants gigantesques de cash que le groupe brûle chaque trimestre.

(24 heures)