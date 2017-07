Accident de la route à Begnins: appel à témoin

Jeudi 27 juillet, vers 21h30, un accident entre un automobiliste et un cycliste s’est produit sur la route cantonale à la hauteur de Begnins.

Le cycliste, qui ne portait pas de casque de protection, a été projeté à quelques mètres, chutant lourdement. L’automobiliste, ainsi que deux autres personnes, lui ont immédiatement porté secours.

Conscient, mais souffrant de blessures à la tête et aux jambes, le cycliste a été conduit à l’hôpital de Nyon en urgence. Plus tard dans la soirée, son état de santé s’est subitement aggravé, et il a été transféré au CHUV. Son pronostic vital est toujours engagé.

La Police cantonale vaudoise n’est toujours pas parvenue à identifier cette personne. Elle lance un appel à témoin et prie toute personne en possession d’éléments permettant de l’identifier de la contacter au 021 333 53 33.

Il s’agit d’un homme âgé d’une cinquantaine d’années environ. Lors de sa prise en charge par les ambulanciers sur le lieu d’accident, il s’exprimait en anglais.

Deux photos de son matériel de sport sont fournies par la police afin d'aider à l'identification de la victime.