Chavirage: deux personnes repêchées de la Thur

Un homme et un enfant ont été tirés des eaux de la Thur par la police après le chavirage de leur canot pneumatique dimanche près de Neunforn (TG). Une femme et un autre enfant qui se trouvaient dans l'embarcation ont pu sortir de la rivière sans aide.

Deux adultes et deux enfants se trouvaient sur le canot pneumatique qui descendait la Thur dimanche, a indiqué lundi la police cantonale thurgovienne. Ils ont remarqué trop tard un arbre tombé dans la rivière et n'ont pas pu l'éviter en raison du courant et le canot a chaviré.

Une femme et un enfant ont pu sortir de l'eau seuls et grimper sur le tronc. L'homme et l'autre enfant sont en revanche restés dans l'eau et se sont accrochés à l'arbre. Des témoins sur la rive ont alerté la police. Plusieurs policiers sont intervenus pour sortir l'homme et l'enfant de l'eau. (ats/nxp)