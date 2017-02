Des alertes à la bombe dans des centres juifs

Au moins 16 établissements scolaires et centres communautaires juifs ont fait état lundi d'alertes à la bombe en divers points des Etats-Unis, a rapporté la chaîne de télévision NBC. Il s'agit de la cinquième série de menaces de ce genre depuis le début de l'année.

Ces menaces étaient dans leur totalité de fausses alertes. Elles ont été reçues par des centres de la communauté en Caroline du Nord, dans le Delaware, le Michigan, l'Alabama, la Pennsylvanie, le New Jersey, l'Etat de New York, la Floride, l'Indiana, a précisé NBC. Dans certains cas, c'était la deuxième voire la troisième fois de l'année que les centres étaient visés par de telles alertes.

La JCC Association, qui regroupe des centres de la communauté juive américaine, a confirmé qu'une série de menaces avaient été reçues. Des alertes à la bombe ont été reçues lundi par des établissements scolaires à Rockville dans le Maryland et à Fairfax en Virginie, peut-on par ailleurs lire dans un communiqué de la Fédération juive du Grand Washington.

We are aware of bomb threats at JCCs & day schools. They are working directly w/local authorities to make sure people & premises are safe.