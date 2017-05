Des fermes en flammes en Suisse alémanique

Deux fermes ont été la proie des flammes dimanche soir en Suisse alémanique. A Uors (GR), le feu a complètement ravagé le bâtiment en bois, alors qu'à Geuensee (LU), la ferme a été très endommagée et n'est plus habitable.

Dans les Grisons, les habitants des lieux ont essayé d'éteindre le feu, en vain. Plus de 80 pompiers, provenant de Lumnezia et de Flims (GR) sont intervenus et ont réussi à éviter que l'incendie ne se propage à l'étable et la maison voisine.

Les locataires, un homme de 46 et deux femmes de 37 et 22 ans, ont été conduits à l'hôpital pour des contrôles. Le montant des dégâts n'est pas encore connu. La police grisonne a ouvert une enquête sur les causes de l'incendie.

A Geuensee (LU), les habitants, deux hommes et trois enfants, ont également pu quitter les lieux à temps. Les pompiers de Sursee ont pu empêcher que le feu ne gagne la grange attenante à l'habitation. La police lucernoise a également ouvert une enquête. (ats/nxp)