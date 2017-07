Enterrement de célibat en tracteur: 18 blessés

Un enterrement de vie de célibataire samedi à Wohlen, dans le canton d'Argovie a mal tourné. Un accident est survenu alors que les participants festoyaient sur une remorque tirée par un tracteur. Dix-huit personnes ont été blessées, dont trois grièvement.

Ces derners souffrent de graves blessures à la tête, au dos et au bassin, mais leur vie n'est pas en danger, a indiqué à l'ats le porte-parole de la police cantonale argovienne Daniel Saridis; les quinze autres ont de contusions et des écorchures. Deux hélicoptères et huit ambulances ont transporté les occupants dans divers hôpitaux de la région.

Le tracteur circulait sur une route très pentue lorsqu'il n'a plus été possible de freiner la remorque contenant les 17 passagers, a expliqué le porte-parole, confirmant une information des sites de l'Aargauerzeitung et du Blick. Poussé par la remorque, le conducteur a ensuite perdu la maîtrise de l'engin agricole. Les deux véhicules se sont alors retournés.

Outre les hélicoptères et les ambulances, 75 pompiers, secouristes et policiers étaient sur les lieux de l'accident. Le tracteur possède une plaque d'immatriculation verte. Seuls des trajets liés à l'agriculture lui sont autorisés, a souligné Daniel Saridis. Le procureur cantonal a ouvert une enquête. (ats/nxp)