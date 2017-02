Exorcisme mortel: 6 ans de prison

Une Sud-Coréenne de 44 ans a été condamnée lundi en Allemagne à six ans de prison pour la mort de sa cousine lors d'un rituel d'exorcisme réalisé en famille en 2015. La victime de 41 ans avait été frappée et étouffée pendant deux heures, selon l'agence allemande DPA.

Le tribunal de Francfort a qualifié «d'événement tragique» son martyre, qui a eu lieu le 5 décembre 2015, dans une chambre d'hôtel.

Plus sévère, le parquet avait réclamé vendredi huit ans de prison pour «coups mortels» contre la principale suspecte, accusée de s'être «arrogée un droit de vie ou de mort» sur sa cousine. Selon l'accusation, elle a «joué un rôle décisif dans la séance d'exorcisme et a fini par introduire un linge et un cintre dans la bouche de la victime», préalablement jetée au sol, attachée au lit et battue.

Enfants aussi condamnés

Le tribunal a prononcé des peines d'un an et demi à deux ans de prison avec sursis contre le fils et la fille de la principale accusée, âgés respectivement de 22 et 19 ans, ainsi que contre le fils de la victime et l'un de ses cousins, tous deux âgés de 16 ans.

Alors qu'ils se trouvaient tous les six dans une chambre d'hôtel de Francfort, au milieu de la nuit, la victime a commencé à parler seule et à se porter des coups. La jugeant «possédée par des démons», le reste du groupe a décidé de l'exorciser pour «faire sortir le diable», selon l'accusation.

Longuement frappée et étouffée avec un linge, elle a succombé à l'asphyxie après avoir enduré une «pression massive sur la poitrine» et des «blessures infligées au cou», a précisé la même source. «Je n'ai jamais vu cela avant», avait déclaré la procureure après leur arrestation. (ats/nxp)