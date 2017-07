Flashé à 170 km/h, sans plaque ni permis

Sa carrière de motard commence mal: un jeune homme de 21 ans s'est fait flasher deux fois par le même radar à plus de 170 km/h - au lieu de 80 - et à deux minutes d'intervalle samedi vers 14h20 près de Courtepin (FR). Il roulait sans plaque et sans permis.

Lors de son premier passage, le radar a affiché 171 km/h nets, lors du second deux minutes plus tard en sens inverse 174 km/h, a indiqué dimanche la police cantonale. Les agents n'ont pas eu à chercher longtemps pour retrouver l'auteur de l'infraction et sa machine, à Courtepin précisément.

Le jeune homme de la région a admis les faits. Il ne possédait pas le permis pour la catégorie de sa moto, qui a été saisie, comme le prescrit la législation Via Sicura pour de tels délits. (ats/nxp)